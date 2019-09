Ignjovski fordert volle Konzentration

Heidenheim

Im Flieger nach Stuttgart, im Bus in die Ostalb. Mehr als 700 Kilometer Dienstweg haben die Störche am Freitag abgerissen, um an die Brenz zu gelangen. Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (Sonnabend, 13 Uhr, im KN-Liveticker). 700 Kilometer mit dem Wunsch nach Zählbarem im Gepäck. Holstein Kiel will und muss in der Zweiten Liga allmählich liefern, um den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld der Tabelle zu wahren. Um sich für den hohen Aufwand zu belohnen.

"Ich glaube, dass wir langsam auswärts Punkte holen müssen", sagt deshalb auch Aleksandr Ignjovski. Der Serbe, im Sommer von Absteiger 1. FC Magdeburg an die Förde gekommen, hat dabei aber nicht die besten Erinnerungen an Heidenheim. In der Vorsaison gab‘s für ihn und den FCM ein deutliches 0:3 in der Voith-Arena. Nichts, aber auch rein gar nichts zu holen. "Sie sind stark zuhause", sagt Ignjovski. "Sie haben eine kämpferische Mannschaft, stehen gut. Es wird kein einfaches Spiel für uns. Aber das Trainerteam wird uns so vorbereiten, dass wir in der Lage sind, Punkte zu holen."

Ob Ignjovski Teil dieses Matchplans sein wird? Jedenfalls hat er bei Trainer André Schubert einen guten Stand, spielte bei seinen vier Einsätzen – nur gegen den Karlsruher SC schmorte er für die gesamte Spieldauer auf der Bank – dreimal über die vollen 90 Minuten. Ignjovski, früherer Bremer und Frankfurter und Freiburger, profitiert dabei von einem doppelten Vorteil. Er ist, erstens, flexibel einsetzbar, kann im defensiven Mittelfeld genauso agieren wie auf der Rechtsverteidiger-Position.

"Die Gegentore sind zu einfach"

Und dann ist er noch, zweitens, einer der wenigen Kaderspieler überhaupt, denen der Ruf vorauseilt, ein harter Hund zu sein. Einer, der dahin geht, wo es wehtut. Nicht rücksichtslos. Aber in jedem Fall kompromisslos. "Wir sind manchmal noch zu lieb", hatte Schubert am Donnerstag auf der Pressekonferenz einmal mehr betont. Ignjovski wird er damit sicherlich nicht gemeint haben. Lieb? Was ist lieb?

Ignjovski, der Mentalitätsspieler. Mit der Erfahrung aus zehn Karrierejahren in Deutschland, in denen er nicht alles, aber das meiste erlebt hat, was ein Profi so erleben kann. Deshalb nimmt er auch die aktuelle Situation seiner KSV mit fünf Punkten aus fünf Spielen stoisch als gegeben hin. "Druck hat man immer. In jedem Spiel, in jedem Training", sagt er. "Wir bleiben ruhig. Wenn wir kurz vor Saisonende unten stehen sollten, dann wäre der Druck ein ganz anderer."

Natürlich ist noch nichts verloren für die Störche. Aber auch wenig gewonnen. Die eigene Spielidee krankt noch ein wenig an ihrer eigenen Logik, und hinten gibt es immer wieder Patzer, die nicht selten teuer werden. "Fehler passieren immer. Das ist in jedem Spiel so, auch bei uns", sagt Ignjovski, der allerdings beklagt: "In manchen Situationen haben wir daraus direkt Gegentore bekommen. Das ist kein Zufall. Wir müssen konzentrierter sein, und versuchen, unseren Plan umzusetzen. Die Gegentore sind zu einfach."

Wenn man, es ist der alarmierend rote Faden der bisherigen Holstein-Saison, in jedem Spiel 0:1 hinten liegt, "wird es schwierig", wie der 28-Jährige betont. Und mit Nachdruck sagt: "Wir wollen die Fehler vermeiden, die wir zuletzt gemacht haben."

Aleksandr Ignjovski ist bereit für Heidenheim – egal ob es ein unterhaltsames Spiel wird oder ein Abnutzungskampf. Holsteins harter Hund kann beides.

Mehr zu Holstein Kiel finden Sie hier.