Kiel

Es sind die Abkürzungen, die in Corona-Zeiten im Profifußball längst auch über Wohl und Wehe mitbestimmen: MPK, 2G, 3G, 2G plus. Tore, Punkte, Ergebnisse und Tabellenstände sind das eine, seit der Pandemie zählen noch andere Faktoren. Am Donnerstag werden die Klubs wieder gebannt auf die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) schauen. Auch Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wartet auf die Beschlüsse des Corona-Gipfels, die sich schon auf das kommende Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonnabend, 27. November (20.30 Uhr), auswirken könnten.

Schleswig-Holstein: 2G-Empfehlung beim Stadionbesuch

Am Dienstag stellte bereits die schleswig-holsteinische Landesregierung die Eckpunkte ihrer neuen Landesverordnung vor, die am kommenden Montag in Kraft tritt. Kurz: Schleswig-Holstein will verstärkt auf die 2G-Regel setzen – auch bei Veranstaltungen im Außenbereich. Dort sei „durch den Veranstalter in Abstimmung mit den Kommunen vor Ort ein Hygienekonzept zu erstellen und eine Risikobewertung vorzunehmen“, teilte das Land mit. „Bei Veranstaltung mit erhöhtem Risiko (Gedränge, keine Mund-Nasen-Bedeckungen etc.) empfiehlt das Land die Umsetzung einer 2G-Regelung.“ Damit dürfte auch der Stadionbesuch gemeint sein.

Im Holstein-Stadion gilt derzeit keine Maskenpflicht. Die KSV hatte in den vergangene Monaten beim Einlass zu ihren Heimspielen auf das 3G-Prinzip (geimpft, genesen, getestet) gesetzt. Geschäftsführer Wolfgang Schwenke hatte vergangene Woche auch mit Blick auf die in Schleswig-Holstein im Bundesvergleich geringen Infektionszahlen zwar noch betont, dass der Verein das Modell weiterhin für die bestmögliche Option halte, man aber den Vorgaben der Landesregierung folge. Die sprach nun zumindest eine Empfehlung für 2G aus.

Vorverkauf für Werder-Heimspiel: Holstein wartet MPK ab

Wegen der ungewissen Verordnungslage hatte die KSV am Freitag den Start des Vorverkaufs für das Nordduell gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht. „Aktuell prüfen wir die neuen Anforderungen und stehen mit den Behörden im Austausch“, teilte der Klub am Mittwoch auf Anfrage mit. Holstein wolle noch die MPK abwarten. „Hier könnten noch weitere Maßnahmen beschlossen werden.“

Nach aktuellen Bestimmungen gibt es für die Heimspiele der KSV im Holstein-Stadion (15 034 Plätze) keine Kapazitätsgrenzen. Eine erneute Begrenzung scheint kurzfristig eher unwahrscheinlich. Am Sonnabend steigt das Berliner Bundesliga-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC Berlin. Erstmals seit März 2020 sind im Stadion An der Alten Försterei wieder die maximal mögliche Kapazität von 22 012 Zuschauern vom Berliner Senat erlaubt worden – unter 2G-Regeln. Die gilt auch für alle Fans beim nächsten Auswärtsspiel der Störche beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr). Seit Mittwoch ist in Baden-Württemberg landesweit das 2G-Modell für alle öffentlichen Veranstaltungen verpflichtend.

DFL: „Fußballspiele sind keine potenziellen Superspreader-Events“

Anfang September hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine erste Bilanz der Teil-Rückkehr von Zuschauern in die Stadien gezogen. Bei den bis dahin 73 Partien unter Organisation der DFL hatte es demnach sechs positive Corona-Tests gegeben. „Wenn jetzt immer noch kommuniziert wird, dass Fußballspiele potenzielle Superspreader-Events sind und es gefährlich ist hinzugehen, das ist in der Zwischenzeit vorsätzlich falsch“, sagte DFL-Chef Christian Seifert damals. Zwei Monate später haben sich die Corona-Zahlen in Deutschland aber dramatisch verändert.