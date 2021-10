Kiel

Immerhin hatte er es nicht live vor Ort mitansehen müssen. Die lähmende Leere nach dem Abpfiff im Holstein-Stadion blieb ihm somit erspart. Marcel Rapp, designierter Cheftrainer der Störche, weilte am Sonnabend noch in der süddeutschen Heimat. Eigentlich sollte er am Abend seine A-Junioren der TSG Hoffenheim auswärts beim SC Freiburg ein letztes Mal betreuen, doch daraus wurde nichts: Ein Corona-Fall beim Heimteam erzwang die kurzfristige Absage. So blieb zumindest Zeit, dem neuen Arbeitgeber vom Sofa aus zuzuschauen. Aus der Ferne dürfte Rapp zu dem nüchternen Schluss gekommen sein: Es gibt viel zu tun.

„Es ist in jedem Heimspiel dasselbe Gefühl“

Holstein Kiel, das hat dieses 0:2 gegen Hansa Rostock gezeigt, ist ein Sanierungsfall. Es war ein schauderliches Festival des Scheiterns an sich selbst, an den eigenen Ansprüchen. Weniger ein Scheitern am Gegner, denn der hat nur das gemacht, was man in dieser Zweiten Fußball-Bundesliga eben machen muss, wenn man die Klasse halten will: kompakt stehen, eiskalt zuschlagen. Kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft. Aber etwas, womit Holstein im Moment offensichtlich einfach nicht umgehen kann.

„Es ist in jedem Heimspiel dasselbe Gefühl“, sagte ein fast ratlos klingender Alexander Mühling. „Wir spielen eigentlich nicht schlecht, sind klar am Drücker – und kriegen jedes Mal aus wenigen Aktionen des Gegners die Tore.“ Die vierte Heimpleite im fünften Spiel vor eigenem Publikum dürfte dabei als die bislang bitterste durchgehen. Zu obszön die eigene Dominanz, die sich phasenweise in Ballbesitzwerten von 80 Prozent und mehr niederschlug. Die mitunter auch, wenn die Mannschaft das Positionsspiel umsetzte, in die Nähe des Hansa-Tors führte. Zu schwach aber die Entscheidungsfindung in den zentralen Momenten, zu hoch die Fehlerquote. Eine unglaubliche Ressourcenverschwendung. Wegwerfgesellschaft Holstein Kiel.

Anspruch und Wirklichkeit driften wie tektonische Platten auseinander

„Wir haben das Spiel vollkommen im Griff, und kriegen einen Doppelschlag in einer Phase, wo wir überhaupt nichts anbrennen lassen“, sagte Fabian Reese, wie seine Kollegen nach dem Spiel von bleierner Enttäuschung umgeben. Erdrückt unter der Last der Schwere zweier Tore von John Verhoek nach einer Ecke (32.) und einem Abwehrpatzer von Simon Lorenz (35.). „Wir verlieren das Spiel in drei Minuten“, sagte Reese. Im Umkehrschluss waren die Störche aber auch nicht in der Lage, das Spiel in den restlichen 87 Minuten zu gewinnen. „Das kann“, so Reese, „nicht unser Anspruch sein.“

Darin liegt eines der grundsätzlichen Kieler Probleme: Anspruch und Wirklichkeit driften wie tektonische Platten auseinander. Und zwar im Zeitraffer. In der Theorie ist Holstein Kiel eine Mannschaft, die spielerisch zu den besten der Liga gehört. In der Praxis steht sie auf Platz 15, und das nicht zu Unrecht. Der große Aufwand, den sie betreibt, kann die Fehler, die sie macht, nicht ausgleichen. Marcel Rapp muss, wenn er zum Wochenstart übernimmt, ein instabiles System ins Gleichgewicht bringen. Bevor es kippt.

Bremser, Boll und Kohlmann bleiben im Trainerteam von Rapp

Dass man davon noch ein gutes Stück entfernt ist, davon sind die Verantwortlichen trotz des Rückschlags überzeugt. „Ich habe ihm schon gesagt, dass er eine absolut intakte Mannschaft übernehmen wird“, berichtete Interimstrainer Dirk Bremser aus seinen Gesprächen mit Rapp, der am Montagnachmittag offiziell vorgestellt wird. „Wir freuen uns, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Wir werden ein sehr gutes Team bilden“, sagte Bremser, der auf Nachfrage bestätigte, dass er und seine Mit-Assistenten Fabian Boll und Patrick Kohlmann auch unter Rapp weiter als Co-Trainer-Trio dienen werden.

Etwas Kontinuität im großen Wandel. Wandel, der die Wende herbeiführen soll. Sie ist auch bitter nötig.