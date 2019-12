Kieler Heimausklang gegen Osnabrück

Kiel

Die letzte Kraftprobe des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel mit den Veilchen aus Osnabrück gab es im August 2018, ein Testspiel in der Saisonvorbereitung im niedersächsischen Ahlerstedt. 6:3 gewannen die Störche, aber es war ein wechselhaftes Spiel. „In der ersten Halbzeit haben die, glaube ich, gedacht, sie spielen gegen Barcelona“, erinnert sich Holsteins Jonas Meffert lachend, „das war Wahnsinn, wie wir da gespielt haben.“ Doch der damalige Drittligist zeigte nach dem 0:4 schon dort, was in ihm steckt. „In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass sie mutig sind und mit viel Tempo Fußball spielen können“, sagt Meffert. Die Störche haben Respekt vor dem Aufsteiger, dessen Spiel einer lenkt, der im selben Sommer zum Probetraining in Kiel weilte, den Sprung in den Störchekader aber nicht schaffte: Niklas Schmidt, ehemaliger Jugend-Nationalspieler, ein feiner Fußballer. „Als er im Probetraining war, war ich noch nicht da, aber die Jungs haben mir davon erzählt, dass er ein richtig guter Fußballer ist“, meint Meffert.

Früh stören, vom eigenen Tor weghalten

Es ist eine hohe Hürde, die Holstein für einen erfolgreichen Heimabschluss zu überspringen hat. Denn Osnabrück läuft seine Gegner unermüdlich aggressiv an, igelt sich nicht ein. „Aber es ist auch unser Plan, den Gegner möglichst früh zu stören, ihn vom eigenen Tor wegzuhalten“, sagt KSV-Cheftrainer Ole Werner. „Das wird nicht einfach, weil Osnabrück eine Raumaufteilung hat, die es dem Gegner wirklich schwermacht.“ Doch Werner wäre nicht Werner, hätte er nicht einen passenden Matchplan ausgetüftelt. „Es ist eine Herausforderung, auf die wir uns freuen, weil wir glauben, gute Lösungen zu haben“, meint der 31-Jährige. „Wir werden versuchen, möglichst viel vom Holstein-Fußball auf den Platz zu bringen.“

Die Freude ist allein schon deshalb groß, weil mehr als 11000 Fans ins Stadion kommen werden, um ihre KSV ein letztes Mal in 2019 zu sehen. „Ich freue mich sehr auf das Spiel. Es ist das letzte Heimspiel vor der Pause, das wollen wir unbedingt gewinnen, auch um die Fans mit einem guten Gefühl nach Hause gehen zu lassen“, sagt Stürmer Janni Serra. „Beim letzten Heimspiel haben wir gesehen, wie toll die Stimmung sein kann, ich hoffe, dass die Fans wieder zahlreich ins Stadion kommen. Dass sie uns auch dafür belohnen, wie wir in den letzten Wochen geliefert haben“, sagt Kapitän Hauke Wahl und ergänzt: „Ein weiterer Vorteil an einem Heimspiel ist auch, dass wir vorher zu Hause schlafen können.“

Rasen im Holstein-Stadion trotzt dem Kieler Schmuddelwetter

Ruhig schlafen können die Störche auch, weil sie sich um das Geläuf trotz Kieler Schmuddelwetter keine Sorgen machen müssen. „Der Rasen sieht so aus, wie ein Rasenplatz im Dezember in der Regel aussieht“, sagte Coach Werner nach der Stadion-Trainingseinheit am Donnerstag grinsend. „Natürlich geht das besser, aber er ist gut bespielbar, vollkommen vernünftig.“ Dafür sorgen die erfahrenen Kieler Greenkeeper, die Schäden seit dem Spiel gegen den HSV in der selbstgebauten Kabine am Spielfeldrand sofort erkennen können, ohne nass zu werden – und in der Halbzeit ausbessern.

Alles bereit also für ein vorweihnachtliches, Drei-Punkte-Präsent. „Wir wollen den Fans und auch uns selbst in den nächsten Wochen gerne noch das eine oder andere Geschenk machen und versuchen, gegen Osnabrück damit anzufangen“, sagte Werner.

