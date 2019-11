Störche in Erwartung einer harten Nuss

Kiel

Der 31-Jährige weilt in dieser Woche zunächst beim Trainerlehrgang in der Sportschule Hennef, wohin er am Sonntagabend nach seinem Besuch im „Sportclub“ direkt aus dem NDR-Studio in Hamburg fuhr. Die Dienstags- und Mittwochseinheiten verpasst der Chefcoach so. Für die Mannschaft ist das kein Grund, die Intensität unter der Anleitung der Co-Trainer Fabian Boll und Patrick Kohlmann herunterzuschrauben.

„Dass Ole Werner am Wochenbeginn nicht da ist, macht für mich keinen Unterschied“, sagt Stürmer Janni Serra. „ Patrick Kohlmann und Fabian Boll haben dann das Kommando und sind unsere Trainer, wir gehen genauso intensiv an die Einheiten heran wie mit Ole Werner.“ Mit gutem Grund, schließlich hatte Torwarttrainer Patrik Borger am Montag im Sportbuzzer-Format „Holstein-Talk bei Fritten-Andy“ augenzwinkernd angekündigt: „Wenn es einer schleifen lässt, sehen wir das – und dann geht das sofort mit allen medialen Möglichkeiten, die es heute gibt, nach Hennef.“

Özcan im Falle eines Mühling-Ausfalls stärker im Fokus?

Dorthin dürften die Kieler Coaches gefunkt haben, dass Mittelfeldspieler Alexander Mühling parallel zur Mannschaft zwar auf dem Rasen stand, aber nur individuell arbeitete. Die Entscheidung über einen Einsatz am Sonnabend soll in den kommenden Tagen fallen, wenn die Störche unter Ausschluss der Öffentlichkeit – dann wieder mit Werner am Ruder – trainieren werden.

Sollte Mühling ausfallen, könnte der Spielaufbau verstärkt auf den Schultern von Salih Özcan lasten. Der 21-jährige Leihspieler des 1. FC Köln ist mittlerweile wichtiger Bestandteil des Kieler Spiels und erzielte am vergangenen Sonnabend in Wiesbaden sein erstes Tor im Trikot der Störche.

„Natürlich bin ich glücklich über mein Tor“, sagte Özcan, sortierte sich selbst aber gleich wieder ins Kieler Kollektiv ein. „Wir haben uns mit sechs Toren für eine gute Mannschaftsleistung belohnt, in den Spielen zuvor hatte es an der Effektivität gemangelt. Aber der Sieg ändert nichts daran, dass wir weiter Gas geben müssen.“

Lesen Sie auch:Darum startet Janni Serra endlich durch

Dass Özcan wie Teamkamerad Serra mit der deutschen U21-Nationalmannschaft zuvor eine 2:3-Niederlage gegen Belgien einstecken musste, spielt für die Aufgaben bei der KSV keine Rolle. „Ein Einsatz in der Nationalmannschaft ist für den Kopf mal etwas anderes, er beeinflusst die Trainingswoche danach aber eigentlich nicht“, sagte Özcan.

„Das Ergebnis auch nicht. Man geht hier wieder fokussiert an die Arbeit.“ Und das mit einem mentalen Trick, der den Kielern sogar zu Gute kam: „Man versucht, hier die Punkte zu holen, die man in der Nationalmannschaft liegen lassen hat“, ergänzte Özcan lachend.

Ex-Kieler Ebert wird wohl fehlen

Gar nicht zum Lachen ist die kommende Aufgabe für die Kieler Kicker: „ Dresden wird nochmal was anderes als Wiesbaden“, sagte Stürmer Serra. „Die stehen extrem unter Druck und müssen jetzt zu Hause abliefern. Dazu mehr als 20000 frenetische Zuschauer – das wird ganz anders.“

Mit einem Sieg könnte Holstein Kiel neun Punkte zwischen sich und den momentan Vorletzten aus der sächsischen Landeshauptstadt legen – Dynamo kämpft dagegen darum, nicht abgehängt zu werden. Gegen den Hamburger SV verlor die SG am vergangenen Sonnabend zwar – aber erst durch einen Last-Minute-Treffer des Ex-Kielers David Kinsombi und nachdem die Dresdner 1:0-Führung lange Bestand gehabt hatte.

„Es ist sehr bitter, wie wir das Spiel verloren haben“, haderte Dynamo-Trainer Cristian Fiel, dessen Posten seit Wochen immer unsicherer zu werden scheint. „Es geht darum, die Köpfe schnell wieder hochzunehmen“, forderte Fiel mit Blick auf die Partie gegen Holstein Kiel, für die der Dresdner Coach nach Verletzungen wieder mit Kapitän Marco Hartmann, Florian Ballas und Sascha Horvath planen kann. Der Ex-Kieler Patrick Ebert wird Dynamo dagegen mit einem Muskelfaserriss aller Voraussicht nach fehlen.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.

Das Spiel in Dresden können Sie im Liveticker verfolgen.