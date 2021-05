Am Mittwoch um 18.30 Uhr geht es für Holstein Kiel im Relegations-Hinspiel beim 1. FC Köln um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Sonnabend - um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga doch noch über Umwege zu schaffen. Lesen Sie hier, wie Sie die Spiele live gucken können.