Holstein Kiel gegen 96: Pikantes Duell der Trainerfreunde

Kiel

Holstein Kiel gegen Hannover 96. Ein Evergreen im norddeutschen Fußball. Und in der Tagesaktualität eine spannende Partie aus den gefährdeten Niederungen der Zweiten Liga. Abseits des Tabelle ist die Partie am Sonnabend (13.30 Uhr/KN-Liveticker) aber vor allem eines: das Duell dicker Trainerfreunde.

Werner und „Zimbo“ absolvierten zusammen den Lehrgang zur Fußballlehrer-Lizenz

Seit den gemeinsamen Tagen beim Lehrgang zur Fußballlehrer-Lizenz in Hennef mit dem Abschluss 2020 ist die Bande zwischen Ole Werner (Kiel) und dem Niedersachsen Jan Zimmermann, Spitzname „Zimbo“, eng geschmiedet. „Ich freue mich auch seinetwegen auf das Spiel“, verrät der 33-jährige Werner: „Wir haben in den vergangenen Monaten zwar häufiger miteinander telefoniert, aber uns schon länger nicht mehr gesehen.“

Zimmermann: „Wünsche Ole jeden Erfolg – nur am Sonnabend nicht“

Zimmermann bestätigt die über das normale Alltagsmaß hinausgehende Sympathie. „In fachlicher Hinsicht spricht Oles Arbeit für sich. Er hat Spieler weiterentwickelt. Er hat Kiel auf einem Abstiegsrang übernommen und zu einem Aufstiegskandidaten geformt. Ich habe in der Relegation gegen Köln echt mit ihm gelitten. Und auch in dieser Saison hat er seine Mannschaft nach den drei Auftakt-Niederlagen stabilisiert“, sagt der 41-Jährige und ergänzt: „Ole ist ein bodenständiger, lustiger Typ. Ich wünsche ihm jeden Erfolg – nur am Sonnabend nicht.“

Werner über Zimmermann: „Durfte bei ihm abschreiben“

Werner spielt den perfekten Emotions-Doppelpass. „Immer, wenn man mal Hilfe brauchte, ob im Lehrgang oder anderswo, war ‚Zimbo’ einer der ersten, der zur Stelle war. Und ich durfte von ihm abschreiben“, so der Coach in der „Bild“. Worte, mit denen er auf die Zeit ab September 2019 abzielt, in der er seine Rollen als Holstein-Cheftrainer und Lehrgangs-Teilnehmer in Einklang bringen musste. Als er wegen seiner Verpflichtungen an der Förde bisweilen in Hennef fehlte und von Zimmermann mit Infos und Lehrstoff versorgt wurde.

Im direkten Vergleich der beiden Kumpel steht es 1:1. Am 21. Oktober 2018 gewann Werner mit Holstein II in der Regionalliga mit 4:0 gegen den damals von Zimmermann gecoachten 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Zwei Tage später war dessen Name beim Klub aus Barsinghausen Geschichte. Im Dezember übernahm der gebürtige Hannoveraner die Geschicke beim TSV Havelse, mit dem ihm zunächst am 24. Februar 2019 beim 1:0 gegen die U 23-Störche die persönliche Revanche glückte, ehe er mit der zweiten Fußball-Kraft der niedersächsischen Landeshauptstadt in diesem Sommer in die Dritte Liga aufstieg.

Holstein-Sieg beförderte Zimmermann zum 96-Chefcoach

Am Tag des 1:0-Heimsieges der Zweitliga-Störche gegen Hannover in der zurückliegenden Saison (10. Mai) präsentierten die 96er Zimmermann als Nachfolger des glücklosen Kenan Kocak. Werner gratulierte spontan per Whatsapp. Ungeachtet der großen Wertschätzung füreinander genießt die sportliche Zielsetzung berufsbedingt uneingeschränkte Priorität. „Er wird keine Rücksicht auf mich und meine Mannschaft nehmen und darf das auch nicht von mir erwarten“, so Werner.

Beide Zimmerkollegen lieben Weingummi

Ein Gastgeschenk könnte es aber dann doch geben. Denn die beiden Zimmerkollegen von Hennef teilen die Vorliebe für Naschereien. Im Speziellen für Gummibärchen. Serviert Werner seinem Lieblings-Gegner in Erinnerung an die gemeinsamen Tage vor dem Anpfiff ein paar Tüten der knallbunten Nervennahrung? „Er wird Haribo dabei haben. Da ist er sicher nicht auf meine Hilfe angewiesen“, lacht Werner.

Erst Süßes auf der Bank, dann Saures auf dem Rasen? Wem dieses vorgezogene Halloween-Motto gilt, wird der Sonnabend zeigen. Dann, wenn sich Kiel und Hannover im Nordduell gegenüber stehen. Mit Rivalen auf getrennten Bänken, die eigentlich dicke Freunde sind.