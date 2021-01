Kiel

Denn nach der Pause schlichen sich Nachlässigkeiten ins Kieler Spiel. Wo zuvor starke Kombinationen, souveräne Abwehrarbeit, Ballgewinne und stabile Absicherung zu absoluter Kontrolle eines mutlosen Gegners geführt hatten, waren plötzlich ein paar falsche Entscheidungen, ein paar Probleme bei der Findung spielerischer Lösungen und inkonsequent vorgetragene Angriffe oder Umschaltaktionen. Ein wenig Unruhe im zuvor so souveränen Vortrag.

Die Fallhöhe war nach furioser erster Halbzeit hoch

Nun ist die Tatsache, dass die Störche in Halbzeit zwei nicht an die Leistung aus dem ersten Durchgang anknüpfen konnten, Meckern auf allerhöchstem Niveau. Denn das Kieler Spiel der zweiten Hälfte war keineswegs bedeutend schlecht, und es hatte absolut gar nichts mit Spielglück oder einem zugegebenermaßen schwachen Gegner zu tun, dass die drei Punkte an diesem Sonnabend in Kiel blieben. Und klar ist auch, dass jedes Team in dieser Liga ihrem Gegner im Laufe eines Spiels stärkere Phasen zugestehen muss. Es fiel nur einfach auf, dass ein bisschen Qualität, ein bisschen Leichtigkeit in der Kabine geblieben war - weil die ersten 45 Minuten so bärenstark waren.

Die KSV nahm den Gast vom BTSV phasenweise auseinander, dass es für den geneigten Betrachter eine helle Freude war. Die Kieler Rädchen griffen samt und sonders ineinander, aus einer stabilen Defensive heraus zog Holstein ungestört durch so gut wie nie pressende Braunschweiger ein Spiel auf, dass der Konkurrenz eindeutig zeigte: Wir bleiben oben dabei. Solche Dinger nehmen wir mit. Hier bekommt heute keiner einen Fuß in die Tür. Mit aller Ruhe erspielten sich die Störche ihre Gelegenheiten, nutzten die Räume in der Gästedefensive mal durch lange Diagonalbälle, mal durch Steckpässe hinter die letzte Kette. Und trafen.

Holstein: Im Aufstiegsrennen bis zum Ende dabei

Das 3:0 zur Pause war hochverdient, leistungsgerecht, schön anzusehen. Es zeigte, dass ein zuletzt kaum berücksichtigter Phil Neumann, Neuzugang Mikkel Kirkeskov oder auch Niklas Hauptmann allesamt Startelfpotenzial haben. Dass Holstein eines der absoluten Top-Teams der Zweiten Liga ist. Dass mit diesen Störchen im Aufstiegsrennen bis zum Ende zu rechnen sein wird. Und da die Mannschaft in Durchgang zwei trotz aller Problemchen den Charaktertest bestand, sich auch vom 1:3 nicht aus dem Konzept bringe ließ und das Spiel am Ende souverän gewann, war dieser Auftritt eine Ansage an die Konkurrenz - mindestens eine halbe.