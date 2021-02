Kiel

Am Mittwoch hat der Deutsche Fußballbund (DFB) die Viertelfinal-Paarungen des DFB-Pokals zeitgenau angesetzt: Holstein Kiel spielt am 3. März um 18.30 Uhr beim Viertligisten Rot-Weiss Essen um den Einzug ins Halbfinale. Die Partie wird aber nur bei Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Das sorgt nicht nur bei Holstein und Essen-Fans für Unmut.

Holstein nicht im Free-TV: "Unbegreiflich" und "unverständlich"

"Unbegreiflich - gerade nach den Erfolgen von RWE und Kiel, ist das das einzige Spiel, das mich wirklich interessiert", schreibt Stephan Krukowska auf der Facebook-Seite der Kieler Nachrichten.

"Unverständlich! Da kommen beide Klubs so weit, und die Fans haben bei der Übertragung das Nachsehen. Nicht jeder hat Sky. Noch nicht mal in eine Sportsbar kann man aktuell gehen. Bitter, diese Entscheidung!", schreibt Angela Gries.

Zieht Leipzig gegen Wolfsburg mehr Zuschauer?

Am Dienstag, 2. März, eröffnen Jahn Regensburg und Werder Bremen ab 18.30 Uhr die Runde der letzten Acht, die Partie wird live auf Sport1 übertragen. Später am Abend folgt das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (20.45 Uhr), das die ARD live zeigt. Leipzig gegen Wolfsburg (20.45 Uhr) wird am Mittwoch ebenfalls in der ARD gezeigt.

Einige Fußballfans bezweifeln, dass das Interesse am Duell der beiden Erstligisten Leipzig und Wolfsburg besonders hoch ist. "Statt Holstein lieber das Spiel Leipzig gegen Wolfsburg zeigen, das alle 14 Fans von den beiden Klubs sehen wollen", spottet Arne Ladendorf.

Enttäuscht zeigen sich auch viele Essener Fans in den Sozialen Netzwerken: "Wie hier ein erfolgreicher, vorbildlicher Viertligist behandelt wird, ist völlig inakzeptabel", kommentiert ein RWE-Anhänger auf der Facebook-Seite des Vereins. "Der Verband setzt sich für die Amateure ja toll ein. Einfach nur noch peinlich", ein anderer Fan.

Rolf Fuhrmann: Hat Sportschau kein Herz für die Kleinen?

Unterstützung bekommen beide Vereine von Reporter-Legende Rolf Fuhrmann. Er richtet seine Kritik an die ARD: "RWE gegen Holstein Kiel nur im Pay TV? Sportschau hat ein Herz für die Kleinen. Leider habt auch ihr die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Red Bull gegen VW ist ja wichtiger."

Twitter-User gorxinho sieht das ähnlich und kommentiert auf der Sportschau-Seite: "Das was den Pokal eigentlich ausmacht - klein schlägt groß, Amateurvereine trumpfen auf, David gegen Goliath - das alles sind für euch wohl nur leere Werbe-Worthülsen."

Holstein-Fan Holger Klink sieht das ausgebliebene TV-Spiel weniger dramatisch und schreibt auf Facebook: "So verpasst die Nation ein weiteres Spiel des zukünftigen DFB-Pokalsieger."