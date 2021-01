München

Der Zweitliga-Weihnachtsmeister empfängt den deutschen Rekordmeister: Doch die Aufregung um das Duell am Mittwoch (20.45 Uhr) mit dem FC Bayern München hält sich bei Holstein Kiel in Grenzen. Der Tabellendritte ist mehr auf die Zweitliga-Pflicht als auf die Pokal-Kür fokussiert. "Wir schau'n uns mal an, was die Bayern so machen. Dann überlegen wir, was wir so machen. Und dann gucken wir, was am Mittwoch so herauskommt", lautet etwas lapidar der Matchplan von Trainer Ole Werner.

Nach der 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach will das Starensemble aus dem Süden im hohen Norden indes den nächsten Ausrutscher unbedingt vermeiden und wenigstens gegen einen Zweitligisten mal wieder ohne Gegentor bleiben. Doch geht der Plan für den FC Bayern München auf?

Holstein Kiel gegen FC Bayern München : Wie endet das Spiel?

Wir wollen von Ihnen wissen, wie das "Spiel des Jahres" für die Kieler Störche ausgehen wird! Schaffen sie es, den amtierenden Triple-Sieger aus der Pokal-Runde zu werfen?

Geben Sie einen Tipp ab und sichern Sie sich die Chance auf ein KSV-Fan-Paket. Unter allen, die den Endstand richtig tippen, verlosen wir ein Holstein-Kiel-Trikot, einen Mund-Nasen-Schutz sowie einen KSV-Schal.

Teilnehmen können Sie an unserem Tippspiel bis zum Anpfiff am Mittwoch, 13. Januar 2021, 20.45 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück!