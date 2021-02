Kiel

Deutschland feiert Holstein Kiel nach dem Sensations-Sieg gegen den FC Bayern München. Sie können jetzt einmalige Erinnerungen an den KSV-Coup ersteigern: das von allen Bayern-Profis signierte original Pokal-Retro-Trikot des FCB sowie einen Spielball - unterzeichnet von beiden Teams. Nehmen Sie an der Versteigerung teil!

Diese Chance kommt nie wieder! So ein Fußball-Spiel wohl so schnell auch nicht... Holstein Kiel gegen Bayern München. Mitte Januar kam es im Holstein-Stadion zum Jahrhundert-Ereignis: Der Kieler Zweitligist schmiss den Rekordmeister, Rekordpokalsieger und aktuellen Champions-League-Sieger aus dem DFB-Pokal-Wettbewerb, gewann sensationell im Elfmeterschießen, nachdem er zwei Bayern-Führungen in der regulären Spielzeit jeweils egalisiert hatte.

Anzeige

Bieten Sie mit: Pokal-Ball oder Bayerns Retro-Trikot - jeweils signiert

Aus diesem Spiel versteigern wir für den guten Zweck exklusiv und nur auf KN-online das original Retro-Trikot, das die Spieler des FC Bayern München an diesem Abend trugen - unterschrieben von allen Stars des Rekordmeisters. Ein kostbares Einzelstück, das Ihnen wenigstens 200 Euro (Mindestgebot) wert sein sollte!

Außerdem können Sie auf einen der Original-Spielbälle dieses denkwürdigen Abends bieten. Er kam zwar nicht zum Einsatz, ist dafür aber von sämtlichen Profis beider Teams signiert. Was für ein tolles Andenken! Das Mindestgebot lag bei 100 Euro.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erlöse gehen an den gemeinnützigen Verein "KN hilft e.V."

Die Erlöse beider Auktionen fließen zu 100 Prozent an den gemeinnützigen Verein "KN hilft". Der Verein unterstützt seit 2016 Menschen aus der Region, die aus ganz unterschiedlichen Gründen in Not geraten sind.

Sie möchten mitmachen und ein verbindliches Gebot auf eine der beiden Raritäten abgeben? Folgen Sie einfach diesem Link und Sie gelangen direkt auf unsere Versteigerungs-Seite.

Bitte geben Sie in dem Formular Ihren Namen, Ihre E-Mail, Telefonnummer und Adresse an, unter der wir Sie erreichen können.

Hier können Sie mitbieten und sich über den aktuellen Höchststand informieren Hier erfahren Sie, wie viel Euro andere Interessierte für den Ball und Trikot bereits geboten haben. Signierter Ball: 2550 Euro Signiertes FCB-Trikot: 3000 Euro Hier können Sie den aktuellen Höchstpreis bis Dienstag, 18.30 Uhr, überbieten: Zur Auktion.

Die Auktion endet am Dienstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr. Wer bis zum Teilnahmeschluss das höchste Gebot abgegeben hat, erhält den Zuschlag. Sollten zeitgleich mehrere Höchstgebote (gleiche Summe) eingegangen sein, entscheidet das Los. Der oder die Meistbietende wird von uns anschließend benachrichtigt.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Kieler Nachrichten, Segeberger Zeitung und des Kieler Express sowie deren Angehörige.