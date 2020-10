Kiel

Stimmen zum Spiel:

Marco Komenda (KSV-Innenverteidiger): "Es war ein verdienter 2:1-Sieg. In der ersten Halbzeit hatten wir 3-4 Großchancen, von denen wir zwei Tore machen müssen. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir uns zu weit hinten reindrängen lassen. Wir haben es aber trotzdem in der letzten Reihe gut geklärt."

Thomas Dähne (KSV-Keeper): "Erste Halbzeit haben wir stark gespielt. Das einzige Manko war, dass wir höher führen müssen. In der Düsseldorfer Drangphase sind wir gar nicht ins Spiel gekommen. Es war dumm, das Gegentor zu bekommen. Das Gegentor war aber ein Wachmacher. Nach drei Spielen sieben Punkte, das ist schon stark."

Uwe Stöver (Geschäftsführer Sport): "Wir haben heute eine starke erste Halbzeit von uns gesehen. Leider haben wir es versäumt, mit mehr Toren in Führung zu gehen. Düsseldorf hat uns in der zweiten Halbzeit das Leben schwer gemacht und verdient den Ausgleich erzielt. Am Ende hatten wir das Glück auf unserer Seite."

