Am Sonnabend trifft Holstein Kiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga auf die SpVgg Greuther Fürth. Was beim Blick auf die Tabelle scheinbar nach einer klaren Sache aussieht, ist dann doch komplizierter, wie KSV-Trainer Ole Werner findet. Er erwartet gegen den 16. "die kniffligste Aufgabe der Saison".