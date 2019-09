Holstein Kiel gegen HSV: So kommen Sie an Tickets

Es ist eines der Highlights im Holstein-Stadion in Kiel in dieser Fußball-Zweitliga-Saison: Holstein Kiel empfängt am 9. November den Hamburger SV. Der freie Ticket-Vorverkauf für Anhänger aus Schleswig-Holstein läuft bereits seit Sonnabend. Das Zünglein an der Waage spielt aber der VfL Bochum.