Was soll man schreiben zu einer Partie, die vor dem Anpfiff auf der Kippe steht, weil der Platz bei Kieler Dauerregen in einem miserablen Zustand ist? Die dann doch angepfiffen wird und den knapp 10000 Zuschauern im Holstein-Stadion mehr Schlammschlacht als Fußball bietet? In der der 1. FC Heidenheim drei Punkte einsackt, weil Joker Norman Theuerkauf den Ball im Rutschen irgendwie über die Linie bugsiert? Eigentlich nur eins: Passiert.

Passiert, weil es eher die Rahmenbedingungen sind, die dieses Spiel entscheiden. Beide Mannschaften kämpften über 90 Minuten aufopferungsvoll mit dem Platz, dem Wetter, sich selbst und dem Ball, nahmen die Bedingungen hin und stemmten sich gegen sie. Dass dabei meist nur Stückwerk herauskam, wird jeder nachvollziehen können, der auch nur einmal bei echtem Fritz-Walter-Wetter auf einem x-beliebigen Platz stand, der gerade einen nassen Winter hinter sich hat. Jammern hilft da nichts. Nur kämpfen.

Die Einstellung stimmte bei allen Störchen

Und das taten sie, die Störche. Da, wo es möglich war, zeigten sie sogar gute, flüssige Kombinationen, wie in der ersten Halbzeit, als Salih Özcan am Ende einer guten Stafette versuchte, den Ball mit der Hacke über die Linie zu bringen. Die Kugel blieb im Fünfmeterraum vor der Osttribüne kleben, ausgebremst von einer Pfütze, die es an diesem Nachmittag nicht mit den Kielern hielt.

Denn dass es genau diese Pfütze war, in der der Ball nach dem einzigen wirklich guten Heidenheimer Angriff der zweiten Halbzeit liegen blieb, damit der heranrauschende Theuerkauf zum Glücks- und Siegtreffer einnetzen konnte, ist die Ironie dieses Spiels. Schon vorher war den Beteiligten und Beobachtern klar: Diese Partie kann nur ein Lucky Punch entscheiden, ein krummes Ding auf miesem Geläuf.

Neuer Rasen Anfang der Woche

Aus so einer Niederlage lassen sich schwerlich ernsthaft Schlüsse ziehen. Der Glücklichere hat gewonnen. Für Holstein gab es nach der Partie trotz der Niederlage zwei gute Nachrichten. Kein Kieler verletzte sich beim Wasserballett auf braunem „Rasen“ ernsthaft - und Anfang der langen Trainingswoche vor dem Spiel bei Hannover 96 am Montag, dem 2. März (20.30 Uhr), bekommt das Holstein-Stadion ein neues Geläuf. Auf dem die Störche dann wieder wirklich zeigen können, was fußballerisch in ihnen steckt.

