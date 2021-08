Kiel

Es ist eine Situation, wie man sie sich in Kiel aktuell wohl wünschen würde: „Wir werden jetzt nur gelobt von allen Seiten. Es ist so, dass man wirklich Gänsehaut kriegt“, sagte Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic vor der Partie seines SSV Jahn bei Holstein Kiel (Sonnabend, 13.30 Uhr im Liveticker). „Aber ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir nicht, denn es war nicht alles gut.“ Worte, wie man sie in ähnlicher Form in der vergangenen Saison im Storchennest des Öfteren hörte. Realitätssinn oder gern genommenes Understatement?

Beide Seiten werden nicht müde zu betonen, welch harte Nuss sie am Sonnabend werden zu knacken haben. Die Eindrücke aus den vergangenen Duellen geben ihnen Recht. Und dennoch ist für Holstein die Realität momentan eine andere. Zumindest auf dem Tableau. Die KSV steht unter Druck, denn bei allen zu Recht angebrachten Ruhebekundungen in Bezug auf eine noch sehr junge Saison und eine Mannschaft, die ob ihrer neuen Zusammensetzung Zeit braucht: Geht Holstein auch gegen Regensburg leer aus – es wird zumindest nicht leichter. Es wäre ein ausgewachsener Fehlstart.

Kieler Situation ist erklärbar

Wäre, wäre, Fahrradkette – das wusste schon DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. KSV-Cheftrainer Ole Werner wiegelt ab. Dieser maue Start nach all den Anstrengungen der vergangenen Saison, dem verpassten Aufstieg in der Relegation und einer sehr kurzen Vorbereitung – ist diese Situation die größte Herausforderung seiner Amtszeit? „Wir haben zwei Spiele verloren am Saisonbeginn, gegen zwei Teams, die wahrscheinlich um den Aufstieg mitspielen werden. Wenn das die größte Herausforderung wäre, hätte es Corona, zwei Quarantänen und diverse Spiele innerhalb kürzester Zeit nicht gegeben“, erklärt der 33-Jährige. „Die Situation ist sicher nicht zu unterschätzen, weil du Erfolgserlebnisse brauchst, wenn du eine neu zusammengestellte Mannschaft hast, um Vertrauen in deine Abläufe und deine Kollegen zu gewinnen. Aber: Wir sind am dritten Spieltag. Da habe ich deutlich ungewöhnlichere und herausfordernde Situationen erlebt, auf die man deutlich weniger vorbereitet war.“

Die Situation, die Abschlussschwäche und Defizite beim Verteidigen im eigenen Strafraum und bei gegnerischen Standards – alles kein Hexenwerk, alles erklärbar, meint der Coach. Der die Baustellen ebenso wie eine der Ursachen, nämlich den personellen Umbruch, mit Kraft und Elan angeht. „Es hilft überhaupt nicht, jetzt zu jammern. Dass Spieler weggehen, ist ganz normal für Holstein“, sagt Werner. „Es ist eine große Chance für den Verein, jetzt zu zeigen, dass du damit umgehen kannst.“

Karten für die Partie im freien Verkauf

Um den ersehnten ersten Saisonsieg einzufahren, können die Störche die Unterstützung von 4100 Zuschauern im Holstein-Stadion gut brauchen. Nur – werden es so viele? Waren vor dem Spiel gegen Schalke nach der Verkaufsrunde für Dauerkarteninhaber alle Tickets weg, gab die KSV für die anstehende Partie gegen den Jahn am Freitagmittag ein Restkontingent in den freien Verkauf. Sitzplätze in allen Blocks der Osttribüne waren noch erhältlich, auch ein paar Sitzplätze im Gästebereich K 3 der Gegengerade gab es noch.

Vor dem Anpfiff So könnte Holstein spielen: Gelios – Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh – Erras – Mühling, Skrzybski – Bartels, Reese – Fridjónsson. Es fehlen: Arslan (Kreuzbandriss), Komenda (Mittelfußbruch), Weiner (Außenbandriss im Sprunggelenk). So könnte Regensburg spielen: Meyer – Saller, Breitkreuz, Kennedy, Wekesser – Besuschkow, Gimber – Faber, Singh – Albers, Otto. Es fehlt: Yildirim (Reha nach Bruch des Sprungbeins).

Dabei erwartet die Kieler Zuschauer doch ein garantiert enges Spiel zweier Mannschaften mit klarer Spielidee. „Regensburg spielt wie in den letzten Jahren, daher wissen wir, was auf uns zukommt“, sagt Kapitän Hauke Wahl. Leidenschaftliche Verteidigungsarbeit und ein direkter Weg in die Spitze – das ist das Kerngeschäft des Jahn. Hinzu kommt das Selbstvertrauen aus drei Siegen mit 8:0 Toren in Liga und Pokal. Doch auch die KSV ist vom Stotterstart nicht übermäßig verunsichert. „Regensburg hat mehr gewonnen als wir und kommt mit Selbstbewusstsein. Aber wir sind überzeugt von der Art und Weise, wie wir Fußbal spielen“, sagt Wahl. „Und mit dieser Überzeugung kommt dann auch das Selbstbewusstsein und damit automatisch die Siege.“

Und selbst wenn Holstein erneut in Rückstand geraten sollte, ist noch längst nichts verloren: In den letzten vier Duellen beider Teams gewann nie die Mannschaft, die das erste Tor erzielte – dreimal drehte das hinten liegende Team die Partie, einmal gab es ein Unentschieden. Davon profitierte im bis dato jüngsten Aufeinandertreffen die KSV Holstein, die sogar zwei Regensburger Führungen egalisierte und am Ende mit 3:2 triumphierte. Es war die Nachholpartie des Spiels, das wegen Corona-Fällen im Storchennest derart kurzfristig abgesagt wurde, dass die Jahnelf bereits in Kiel eingetroffen war, sich postwendend auf den Rückweg machen und die 800 Kilometer lange Anreise einige Wochen später erneut antreten musste.

Es war der letzte Kieler Sieg der vergangenen Zweitligasaison, anschließend verpassten die Störche mit zwei Niederlagen gegen Karlsruhe und Darmstadt den direkten Aufstieg. Vergangenheit – der Blick geht auf das Hier und Jetzt, auf ein wichtiges Spiel gegen einen starken Gegner. „Wir müssen die entscheidenden Situationen für uns entscheiden“, bringt es Ole Werner auf den Punkt. „Und ein Quäntchen Spielglück gehört dazu.“ Damit aus einem Stotterstart kein Daueraufenthalt im Tabellenkeller wird.