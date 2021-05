Holstein Kiel gegen Köln: Polizei plant Fan-Kontrollen vor dem Stadion

Kiel

Während im Spiel am Sonnabend erstmals wieder Zuschauer im Holstein-Stadion zugelassen sind, wird sich die Situation auch außerhalb des Stadions ändern. Die Stadt Kiel kündigt schärfere Kontrollen im Umfeld des Stadions an als es noch am vergangenen Sonntag im Heimspiel der Störche gegen den SV Darmstadt der Fall war, als viele der rund 1500 anwesenden Fans Abstand- und Hygieneregeln missachtet hatten.

Alkohol und Glasflaschen auf Stadion-Vorplatz verboten

Neben der Maskenpflicht gilt im Heimspiel gegen Köln ein Verbot von Alkohol, Glasflaschen und Pyrotechnik. "Gemeinsam müssen wir alles dafür tun, dass ein friedlicher Aufstieg von Holstein Kiel in die Erste Liga gelingt", sagte Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau am Donnerstag. Seine dringende Bitte an alle Fans, die keinen Platz im Stadion bekommen: "Bleibt zuhause und verfolgt dort das Spiel."

Ob es wie vor dem Spiel gegen Darmstadt wieder einen Fanmarsch geben wird, ist der Polizei nicht bekannt. "Bisher ist keiner angemeldet, aber wir sind darauf eingestellt", sagte Polizeisprecher Matthias Arends am Donnerstag. Die Straßen direkt am Stadion werden am Sonnabend für den Autoverkehr gesperrt. Anders als gewohnt gelten die Sperrungen bereits ab 6 Uhr morgens.

Im Relegations-Rückspiel gegen Köln am Sonnabend (18 Uhr, DAZN und Live-Ticker auf KN-online) werden im Rahmen eines Modellprojektes 2334 Zuschauer Eintritt ins Holstein-Stadion erhalten.

Da die aktive Fanszene von Holstein in der Vergangenheit bei Spielen mit eingeschränkter Zuschauerkapazität nicht aufgetreten ist und die wenigsten Inhaber der "HolsteinHerz"-Dauerkarte sind, die für den Ticketerwerb gegen Köln notwendig ist, ist auch am Sonnabend damit zu rechnen, dass außerhalb des Stadions wieder viele Fans das KSV-Team unterstützen werden.