Nach dem 3:0-Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch bei Rot-Weiss Essen freute sich Elfmeterschütze Alexander Mühling: "Wir haben in der richtigen Phase die beiden Tore gemacht und waren in der ersten Halbzeit eiskalt", so der 28-jährige Mittelfeldmotor der Kieler Störche.