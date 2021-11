Holstein Kiel gegen Werder Bremen: Fin Bartels vor „sehr besonderem Spiel“

Kiel

Abendspiele und Holstein Kiel – zumindest diese Verbindung funktioniert für den akut abstiegsbedrohten Zweitligisten von der Förde in diesem Spieljahr vergleichsweise reibungslos. In Düsseldorf (2:2) und beim HSV (1:1) sammelten die Störche immerhin einen Zähler ein, zu Hause gegen Dresden feierten sie sogar ihren erst dritten Saison-Sieg. An diesem Sonnabend nun gastiert der Bundesliga-Absteiger Werder Bremen im Holstein-Stadion. Der Anstoß ist für 20.30 Uhr (Sport 1 und Liveticker auf KN-online) terminiert. Ein gutes Omen?

Fin Bartels: „Es ist viel zu früh, um in Panik zu verfallen“

Holstein-Routinier Fin Bartels will mit aller Macht seinen Beitrag dazu leisten, das Frage- durch ein Ausrufezeichen zu ersetzen. „Es ist noch viel zu früh, um in Panik zu verfallen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir die Qualität haben, um in der Liga zu bleiben. Wir müssen aber bis Weihnachten punkten, sonst kann es sehr ungemütlich werden“, sagt der 34-Jährige mit Blick auf das Restprogramm (in Nürnberg sowie gegen Sandhausen und St. Pauli).

Vor dem Anpfiff, Sbd., 20.30 Uhr So könnte Holstein Kiel spielen: Dähne – Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh – Holtby – Bartels, Mühling, Porath, Reese – Pichler. Es fehlen: Lorenz (Mittelfußprellung), Komenda (Aufbautraining nach Mittelfußbruch), Arslan (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Awuku (Kreuzbandriss). Gelbsperre droht: Mühling (4). So könnte Werder Bremen spielen: Pavlenka – Groß, Toprak, Jung – Gruev – Agu, Mbom, Bittencourt, Schmid – Füllkrug, Ducksch. Es fehlen: Veljkovic (Muskelverletzung), Rapp (COVID-19), Woltemade (Fußverletzung). Gelbsperre droht: Ducksch (4).

Für den frisch gekürten „Pokal-Helden 2021“ hat das Duell mit Werder allerdings nicht nur aus tabellarischer Sicht eine immense Bedeutung. 131 Pflichtspiele hat Bartels zwischen 2014 und 2020 für die Grün-Weißen von der Weser bestritten und dabei 24 Tore erzielt. Nun also nach sechs Jahren an der Weser das erste Wiedersehen als Gegner. „Jetzt haben wir schon ein bisschen Druck. Trotzdem ist es für mich ein geiles Spiel. Gegen meinen alten Verein, an den ich noch so viel schöne Erinnerungen habe. Es ist schon ein sehr, sehr besonderes Spiel für mich“, so der Kieler Flügelflitzer.

Für Fin Bartels ist Werder Bremen noch immer eine Herzensangelegenheit

10 500 Tickets ausschließlich für Geimpfte und Genesene (2G-Regel) waren bis Freitagmittag abgesetzt, der Gäste-Block ist mit 1500 Schlachtenbummlern ausverkauft. Was macht Bartels in dieser sicher prickelnden Atmosphäre nach einem eigenen Torerfolg? „Werder ist halt immer noch eine Herzensangelegenheit für mich. Ich werde mit Sicherheit nicht auf die Werder-Fans zustürmen und mich vor ihnen wie verrückt freuen. Das Wichtigste ist ohnehin ein Sieg für uns. Wir brauchen die Punkte einfach.“

Die Werder-Raute im Herzen, die angespannte Lage seines Heimatvereines im Kopf – ein emotionaler Spagat, der Bartels einen spitzbübisch formulierten Seitenhieb entlockt: „Ich freue mich auf jeden Fall, auf und neben dem Platz viele bekannte Gesichter wieder zu sehen – und die dann traurig nach Hause schicken zu können. Zumindest für einen Tag.“

Während die Störche dem Mysterium ihrer 0:1-Rückstände (schon zehn Mal in bislang 14 Partien dieser Serie) mit erhöhter Konzentration und Kampfbereitschaft begegnen wollen, sind die mittelmäßig gestarteten Bremer (Rang neun/20 Punkte) mit dem Ex-Kieler Marvin Ducksch als Sturmspitze von den Folgen der Impfpass-Affäre von Ex-Coach Markus Anfang geplagt. In Kiel sitzt nach der Covid-19-Infektion von Übergangslösung Danijel Zenkovic der Interims-Interimstrainer Christian Brand auf der Bank.

Werder Bremens Wunschtrainer bleibt Ole Werner

SVW-Sportchef Frank Baumann erklärte am Freitag, er sei optimistisch, in der kommenden Woche den endgültigen Anfang-Nachfolger präsentieren zu können. „Nachdem wir mehrere Kandidaten in der engeren Auswahl hatten, haben wir uns schon auf einen Kandidaten festgelegt“, so der 46-Jährige. Man sei in den Gesprächen bei den vertraglichen und finanziellen Punkten angelangt.

Vieles spricht für den am 20. September bei Holstein aus freien Stücken zurückgetretenen Ole Werner (33) als neuen Werder-Cheftrainer. Mit ihm hat Bartels in der Störche-Jugend gemeinsam die Stiefel geschnürt und in der vergangenen Saison imposante Höhenflüge hingelegt. „Werder ist ein Super-Verein, Ole ein Super-Trainer. Da würde ich beiden nur das Beste wünschen“, sagt Bartels und ergänzt: „Aber erst ab Sonntag.“