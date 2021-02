Würzburg/Kiel

Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus. "Unsere Trainingsbedingungen sind sehr bescheiden", sagt Bernhard Trares, Trainer der Würzburger Kickers, im Vorfeld des Auswärtsspiels der Unterfranken in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel (Freitag, 18.30 Uhr, im KN-Liveticker).

Auf den Plätzen des FWK hat sich eine massive Schneedecke breitgemacht, der Kunstrasen ist gerade einmal zu einem Drittel notdürftig geräumt. "Wir sind froh, wenn wir überhaupt trainieren können", sagt der Chefcoach des FWK. Taktische Einheiten? Keine Chance. Etwas Aktivierung, das ist alles.

"Wir müssen uns auf einen ungemütlichen Abend vorbereiten"

Widrige Bedingungen in diesem Knallhart-Winter, der den Norden zwar etwas mehr verschont als den Süden der Republik. Klirrekalt wird es am Freitag aber auch in Kiel. "Wir müssen uns auf einen ungemütlichen Abend vorbereiten", sagt Trares. Das gilt auch dem Sportlichen. Das Schlusslicht hat Respekt vor den drittplatzierten Störchen.

"Das ist eine eingespielte, in sich geschlossene Truppe", sagt Trares, der aber auch weiß, dass für seine zum letzten Jahr klar verbesserte Elf selbst in Kiel etwas drin sein kann: "Wir haben in Fürth (1:4, d. Red.) und gegen Düsseldorf (2:1, d. Red.) gezeigt, dass wir gegen solche Gegner guten Fußball spielen können. Wir fahren da hoch, um Punkte mitzunehmen."

Allerdings werden sie nicht fahren, sondern fliegen - und zwar erst am Spieltag. Vom Flughafen geht es direkt ins Stadion, von dort nach dem Abpfiff wieder nach Hause. Ein Ultrakurztrip, von dem man sich in Würzburg eine Menge verspricht. Auch, weil die KSV ihre drei Saisonpleiten allesamt zu Hause kassiert hat. Trares: "Das macht uns Hoffnung."