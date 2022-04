Holstein Kiel gegen den HSV: Alles reine Nervensache?

Kiel

Sechs Punkte Vorsprung hat Holstein Kiel auf Relegationsrang 16. Sechs Zähler Rückstand auf die Sehnsuchts-Plätze zwei und drei weist das Konto des Hamburger SV aus. Abstiegsfurcht kontra Bundesliga-Traum – das ohnehin hochbrisante Nordderby zwischen den Traditionsklubs gerät am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) im erstmals seit dem 9. November 2019 wieder ausverkauften Holstein-Stadion zu einem Thriller mit XXL-Prickelfaktor. Und das sechs Spieltage vor Saisonschluss der Zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr „Sechs“ geht nicht!

Spannung pur an diesem Wochenende im Bundesliga-Unterhaus: Die sechs Mitbewerber des HSV im Kampf um den Sprung ins Erstliga-Rampenlicht stehen sich in direkten Duellen gegenüber. Im Optimalfall kann sich das Team von Ex-Störche-Coach Tim Walter bis auf drei Zähler an die Top-3-Ränge heranpirschen. Voraussetzung: der erste Zweitliga-Sieg gegen den Rivalen von der Förde nach bislang zwei Niederlagen und fünf Remis.

Ex-Storch Jonas Meffert: „Es wird ein sehr schwieriges Spiel in Kiel“

Und die kriselnden Störche? Für sie könnte der Abstand auf den SV Sandhausen und Dynamo Dresden, die zeitgleich mit der KSV im Hardtwald aufeinandertreffen, auf drei magere Punkte schrumpfen. Am Ostersonnabend warten die Sachsen an der Elbe auf die Störche, zum Finale des Spieljahres die unabsteigbaren Mannen aus der Kurpfalz …

HSV-Mittelfeld-Stratege Jonas Meffert, von 2018 bis zu Beginn dieses Spieljahres unersetzlicher Chef-Ingenieur im Kieler Maschinenraum, hat Respekt vor seinem Ex-Verein. „Es wird ein sehr schwieriges Spiel in Kiel, da ist es überhaupt nicht einfach zu gewinnen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung“, so der 27-Jährige nach dem 4:0-Heimerfolg gegen Aue am Dienstagabend. Es war der erste Sieg der Rautenträger nach zuvor fünf Partien in Folge ohne Dreier.

Glatzel, Kittel und die beste Defensive: HSV im Nordderby klarer Favorit

Für das einstige HSV-Mega-Talent Fiete Arp ist eine Begegnung mit seinem Lieblingsklub seit Jugendtagen stets eine Reise in die eigene sportliche Vergangenheit. „Gegen den HSV wird es für mich immer ein besonderes Spiel sein“, so die 22-jährige Kieler Leihkraft vom FC Bayern. Der emotionalen Komponente folgt die sportlich reale Einschränkung nach dem jüngsten Sinkflug der Störche mit fünf Niederlagen in sechs Partien: „Aber die Situation gibt es gerade nicht her, um in Gedanken zu versinken und sich Dinge auszumalen.“

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit 29 Gegentoren stellt der HSV die beste Defensive der Liga, mit Robert Glatzel (17 Treffer) die Nummer zwei der Torjäger-Liste und Sonny Kittel (15 Assists) den besten Vorlagengeber der Liga. Auch die 63,6 Prozent Ballbesitz (auswärts sogar 64,2 Prozent) sind das Maß der Dinge im Unterhaus. Die Favoritenrolle liegt somit eindeutig im Volkspark. Die Hoffnung der Störche: Statistik allein schießt keine Tore. Und überhaupt: Das Nordderby zwischen Holstein und dem HSV hatte schon immer seine eigenen Gesetze. Alles reine Nervensache?