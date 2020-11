David Kinsombi kehrt am Montagabend mit dem Hamburger SV an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel erwartet er einen Sieg, wenn der HSV seine Leistung abrufen kann. Kinsombi hätte aber nichts dagegen, wenn beide Mannschaften am Ende ganz oben stehen.