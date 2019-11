Kiel

Wie Werner am Donnerstagnachmittag bekanntgab, wird van den Bergh nicht zur Verfügung stehen. Die Blessur hatte er sich im Spiel bei Arminia Bielefeld (1:2) zugezogen. Für ihn dürfte Young-Jae Seo als Linksverteidiger auflaufen. Indes kehrt Innenverteidiger Schmidt nach seinen muskulären Problemen in den Kader zurück.

"Das Derbyfieber ist spürbar. Nicht nur bei mir, sondern auch bei der Mannschaft und im Umfeld. Das ist für Holstein Kiel noch immer ein besonderes Spiel", sagte Werner vor dem Aufeinandertreffen mit dem HSV (Sbd., 13 Uhr, im KN-Liveticker), den die Störche in der Vorsaison gleich zweimal hatten schlagen können.

Das Stadion wird restlos ausverkauft sein. Die 15.034 Zuschauer werden nach Werners Worten eine Kieler Mannschaft sehen, die an die guten Leistungen gegen die Top-Teams der Liga anknüpfen will. Trotzdem warnte er auch vor dem Spitzenreiter: "Sie haben Spieler in den Reihen, die auch an einem schlechten Tag den Unterschied machen können."

