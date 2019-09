Holstein Kiel geht optimistisch ins Flutlicht

Kiel

Die Zeit bis zur ersten Aufgabe für den neuen Übungsleiter Ole Werner ist knapp, aber der 31-Jährige versprüht Optimismus. „Es waren sehr arbeitsreiche erste Tage, das muss auch so sein“, sagte Werner. „Aber wir nutzen die kurze Zeit intensiv.“ Personell wie taktisch ließ Werner sich dabei nicht in die Karten schauen. „Der Vorteil an einem Trainerwechsel ist, dass die Gegenseite nicht genau weiß, was auf sie zukommt. Diesen Vorteil wollen wir so lange wie möglich beibehalten, daher werde ich schon aus taktischen Gründen nichts verraten“, erklärte Werner grinsend. Aber: „Wir werden sicher etwas ändern.“

Erste Marschroute des angehenden Fußball-Lehrers ist, den eigenen Fans vor allem Mentalität und Leidenschaft zu präsentieren. „Wir wollen erkennbar als Mannschaft auftreten. Elf Spieler, die ihre Aufgaben kennen und sie konsequent umsetzen“, so Werner, der von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth höchstes Vertrauen genießt. „ Ole Werner verfügt über die fachliche Kompetenz, eine Zweitligamannschaft zu führen, er kennt den Verein, jeden Grashalm hier. Und er verkörpert die Holstein-DNA. Daher gehe ich davon aus, dass wir jetzt schnell an Stabilität gewinnen und diese Situation beherrschen werden“, erklärte Wohlgemuth und bekräftigte die Möglichkeit eines dauerhaften Engagement Werners im Erfolgsfall. „Wir hoffen, gemeinsam Argumente zu sammeln, um aus der Interimslösung eine Dauerlösung machen zu können.“

Ole Werner : Dominanz als Mittel zur Wahl

Die präferierte Spielweise, die diesen Erfolg bescheren soll, ist typisch Holstein: „Wir sind bekannt für einen Fußball, der nicht darauf abzielt, sich zu verstecken. Das gilt für die Profis genau wie für die U23 und den weiteren Nachwuchs“, sagte Werner. „Wir wollen gern den Ball haben, und der Gegner soll keinen Spaß daran haben, gegen uns den Ball zu haben, weil wir früh stören.“ So soll es auch am Freitag sein, in einem ganz besonderen Rahmen: Mehr als 14.000 Tickets sind bereits verkauft, das ist schon jetzt Kieler Zuschauerrekord für die eingleisige Zweite Liga. Restkarten wird es an den Stadionkassen noch geben. „Es gibt schlimmere Schicksale als ein Heimspiel am Freitagabend unter Flutlicht gegen Hannover 96“, sagt Werner.

