Holstein Kiel gewarnt: Eigenwerbung Marke Ingolstadt

Covid-19-Infektionen, Verletzungen oder „normale“ Krankheitsfälle – alles egal! Am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) zählt für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel beim Blick in den Tabellenkeller nach vier Niederlagen in Folge nur ein Heimsieg gegen den FC Ingolstadt, der derzeit vermeintlich leichteste Gegner im Unterhaus. Ein Selbstgänger gegen das Schlusslicht der Liga?

Schlechteste Abwehr (51 Gegentreffer), schwächster Angriff (22 Tore), die wenigsten Siege (drei): Der auch vom Personalpech gebeutelte Aufsteiger von der Donau befindet sich bei zwölf Punkten Rückstand auf Relegationsrang 16 (Dynamo Dresden) auf knallharter Abstiegstour. Dreimal hintereinander schlichen die Schanzer zuletzt als Verlierer vom Platz. Das ernüchternde Torverhältnis in diesen 270 Minuten: 1:9.

Februar-Highlights der Schanzer: 5:0 in Nürnberg, 1:1 bei Werder Bremen

Doch eine kampflose Aufgabe ist für das Team aus dem Audi-Park trotz der fast aussichtslosen Situation keine Option. Selbst beim jüngsten 0:3 zu Hause gegen Schalke 04 stellte der FCI die Königsblauen 70 Minuten lang auf eine intensive Geduldsprobe. Für erhöhte Wachsamkeit sollten dazu die beiden Februar-Highlights des designierten Drittligisten sorgen: 5:0 (!) in Nürnberg am 21. Spieltag, 1:1 bei Werder Bremen nur 15 Tage später.

„Wir alle haben unseren Anteil an der aktuellen Lage und müssen uns dieser stellen“, sagt stellvertretend FCI-Kapitän Stefan Kutschke vor dem Gang nach Kiel. Der steht für den 21-jährigen Torjäger Filip Bilbija (fünf Treffer) und seine Kollegen acht Spieltage vor dem Saison-Kehraus unter dem Motto „Eigenwerbung“. Schließlich laufen immerhin zwölf Spielerverträge aus (plus vier Leihgeschäfte mit Kaufoption).

Trainerwechsel an der Donau ohne Punkte-Effekt

Der zumindest in weiten Teilen hausgemachte Niedergang der Oberbayern begann nur drei Tage nach dem großen Aufstiegsjubel im vergangenen Juni. Gerade hatte der FCI den VfL Osnabrück per Relegation in die Schranken gewiesen, da kam es zur Trennung von Erfolgstrainer Tomas Oral, offiziell „im gegenseitigen Einvernehmen“. Kurz darauf verließ mit Sportdirektor Michael Henke die zweite treibende Kraft unter sanftem Druck der Vereinsführung die Kommandobrücke.

Der Hintergrund dieser eher ungewöhnlichen Personalentscheidungen: Sowohl Oral als auch Henke sollen mindesten fünf namhafte Verstärkungen gefordert haben. Die Klub-Oberen hingegen glaubten, nicht zuletzt mit Akteuren aus dem eigenen Nachwuchs die Weichen in Richtung Klassenerhalt stellen zu können, ernannten den U 19-Coach Roberto Pätzold zum Oral-Nachfolger und Malte Metzelder zum neuen Manager Profifußball.

Zwei Zweitliga-Novizen, von denen Pätzold nach nur vier Zählern in acht Spielen als erster weichen musste. Ihm folgte der zuvor schon in Kiel als Missverständnis in die Fußball-Geschichte eingegangene Andre Schubert. Dessen Bilanz als FCI-Coach: acht Spiele, drei Zähler. Darunter das 1:1 gegen die Störche in der Hinrunde anlässlich der Premiere des Holstein-Coaches Marcel Rapp. Am 8. Dezember des Vorjahres übernahm in Ingolstadt der Ex-Wiesbadener Rüdiger Rehm das Ruder.

Zauberwort Kontinuität: Beiersdorfer und Rehm sollen auch in Liga drei bleiben

Auf den Trainer-Chefsessel gehoben wurde Rehm vom neuen, seit dem 9. November als Geschäftsführer Sport den Ingolstädter Kurs bestimmenden Dietmar Beiersdorfer. Doch auch unter der Regie des 58-jährigen Ex-Nationalspielers, der in ähnlicher Mission schon bei RB Leipzig, dem HSV und Zenit St. Petersburg auf der ganz großen Bühne gewirkt hatte, kamen die Schanzer nicht aus dem Tal der Tränen. Der durch sechs Winter-Einkäufe um den ehemaligen St. Pauli-Keeper Dejan Stojanovic angestrebte Effekt verpuffte – lediglich acht Punkte in zehn Partien beträgt bislang die Ausbeute unter Trainer Rehm.

Immerhin, die Ingolstädter scheinen aus der eigenen Geschichte gelernt zu haben. Sowohl mit Beiersdorfer als auch mit Rehm soll es bei einem Abstieg in Liga drei weitergehen. Kontinuität heißt offenkundig das neue Zauberwort an der Donau. Dort, tief im Süden, wo sie weiter vom Fußball-Wunder träumen, die Leistungsträger sich aber zumindest für andere Arbeitgeber empfehlen wollen.