Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat das Spitzenspiel am Freitagabend im Holstein-Stadion gegen den VfL Bochum 3:1 gewonnen. Die Treffer für die Störche erzielten Alex Mühling (31.) per Handelfmeter, Fin Bartels (64.) und Jae-Sung Lee (65.). Simon Zoller für die Gäste in der 33. Minute.