Kiel

Holstein Kiel hat nach einer überzeugenden ersten Halbzeit, in der die Störche schon mit 3:0 führten, letztendlich verdient mit 3:1 gegen Eintracht Braunschweig gewonnen.

KSV-Chefcoach Ole Werner brachte Mikkel Kirkeskov, Phil Neumann und Janni Serra in der Starelf. Für sie saßen Alexander Mühling und Jannik Dehm auf der Bank. Johannes van den Bergh fiel wie bekannt aus. Der BTSV begannt mit Schlüter für Klaß, der unter der Woche von Mainz verpflichtete Ji nahm auf der Bank Platz.

Anzeige

Fabian Reese trifft bereits nach vier Minuten

Holstein legte los wie die Feuerwehr. Bereits nach 60 Sekunden tauchte Fabian Reese gefährilich vor dem Tor von Jasmin Fejzic auf, doch Eintracht-Abwehrspieler Lasse Schlüter konnte klären. Drei Minuten später machte es der 23-jährige Angreifer besser. Nach einem tollen Pass von Fin Bartels zog Reese aus 22 Metern direkt ab und ließ Fejzic keine Chance. Tolles Tor des Kieler Jung.

Die Niedersachsen kamen das erstmals in der 11. Spielminute vor das KSV-Gehäuse. Nach einer feinen Einzelleistung schoß Fabio Kaufmann unbedrängt, doch er verzog des Leder deutlich.

Hauptmann scheitert knapp mit tollem Schuss

Die Störche waren zu diesem Zeitpunkt deutlich besser, hatten mehr Spielanteile und führten verdient. Niklas Hauptmann hätte nach einer zu kurzen Abwehr mit einer tollen Direktabnahme (20.) die Störche höher in Fürhrung bringen können, aber der Ball ging denkbar knapp am Tor vorbei.

Fin Bartels trifft zum 2:0

In der 28. Minute dann das 2:0 für die Hausherren. Fin Bartels staubte nach einem Hauptmann-Schuss ab. BTSV-Keeper Fejzic konnte zwar gut parieren, Bartels stand jedoch goldrichtig.

Serra nickt zum 3:0 ein

Holstein drückte permanent und bereits fünf Minuten später traf Janni Serra mit dem Kopf, nach einer scharfen Ecke von Mikkel Kirkeskov. In der 34. Minute der erste Spielerwechsel auf Kieler seite. Für den verletzten Marco Komenda kam Simon Lorenz zum Einsatz. Eine tolle Flanke vom offensiv starken Mikkel Kirkeskov verpasst KSV-Torjäger Janni Serra in der 44. Minute knapp.

Die Störche überzeugten erste Halbzeit und führten in der Höhe auch verdient mit 3:0. "Wir machen es den Kielern zu einfach. Wobei sie auch gut spielen", konstatierte BTSV-Akteur Manuel Schwenk. Der Ex-Kieler saß auf der Tribüne, da er eine Rot-Sperre abbrummte.

Personell unverändert pfiff Schiedsrichter Tobias Stieler die zweiten 45 Minuten an. Holstein verwaltete das Spiel und ließ in der Defensive nichts anbrennen. Fin Bartels startete in der 56. Minute einen Alleingang auf der rechten Seite, flankte auf Niklas Hauptmann, der am langen Pfosten wartet, den Ball jedoch nicht unter Kontrolle bringen konnte.

Yassin Ben Balla verkürzt in der 63. Minute

Holstein blieb dran und Chefcoach Ole Werner brachte mit Alexander Mühling, Ahmet Arslan und Finn Porath in 60. Minute für Fin Bartels, Jonas Meffert und Niklas Hauptmann frische Kräfte. Das Tor jedoch gelang den Gästen. Yassin Ben Balla kam nach einer Flanke des eingewechselten Dong Won Ji frei zum Kopfball und überwand Ioannis Gelios.

Die Eintracht kam etwas besser ins Spiel, konnte sich jedoch keine nennenswerte Torchance erspielen. Holstein kam in der 82. Minute durch den eingewechselten Benjamin Girth, der von Fabian Reese angespielt wurde, noch einmal zu einer Chance, doch Girth schob den Ball am Tor vorbei. Fabian Reese scheiterte in der Schlussminute mit einem satten Schuss an Jasim Fejzic.

Holstein Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Komenda (34. Lorenz), Kirkeskov - Meffert (60. Arslan), Hauptmann (60. Mühling), Lee - Reese, Serra (81. Girth), Bartels (60. Porath).

Tore: 1:0 Reese (4.), 2:0 Bartels (28.), 3:0 Serra (33.), 3:1 Ben Balla (63.).