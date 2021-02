Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabend im Holstein-Stadion gegen Erzgebirge Aue mit 1:0 gewonnen. KSV-Mittelfeldakteur Alexander Mühling traf in der 81. Minute per Strafstoß. Damit klettern die Störche vorerst auf den zweiten Tabellenplatz.