Holstein gewinnt dank Ioannis Gelios

Kiel

Störche-Keeper pariert in der Nachspielzeit des Nordderbys gegen St. Pauli einen Handelfmeter von Henk Veermann

Siege schmecken süß. Und Siege in Nordderbys ganz besonders. Und wenn dann Ioannis Gelios, Torwart des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, in der Nachspielzeit beim Stand von 2:1 (1:0) einen Handelfmeter pariert, dürfen 14.129 Zuschauer noch einen Helden feiern. So geschehen am Montagabend im am Ende packenden Duell mit dem FC St. Pauli.

Der 16. der Heimtabelle gegen den 17. der Auswärtstabelle, der saisonübergreifend seit 14 Partien auf einen Sieg in fremden Gefilden wartet. Aber auch diese Fakten sorgen für Spannung beim Nordderby: Immer, wenn die „Denkedrans“ die Störche-Fans im Holsteinstadion mit ihrer Live-Performance der Hymne „Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein“ eingestimmt hatten, gab es zumindest keine Niederlage für die KSV. Auf der Gegenseite kamen die Kiez-Kicker mit dem Titel „Montagsmeister“ an die Förde. Zwölfmal mussten die Braun-Weißen an einem Montagabend auf den Rasen, zwölfmal blieben sie ungeschlagen. In den vergangenen sechs Versuchen gab es sogar sechs Siege.

Überlegenheit der Störche bis zur Pause

Eine Mut machende Statistik, die der Millerntor-Elf aber in der ersten Halbzeit keine breiten Schultern wachsen ließ. Bis auf einen Flachschuss von Viktor Gyökeres (15.) brachte das Team von Cheftrainer Jos Luhukay offensiv überhaupt nichts zustande.

Ein Ballbesitz-Plus von 63:37 Prozent, 6:0 Ecken, 5:1 Torschüsse – Zahlen, die die Überlegenheit der Störche, die auf Angreifer Fabian Reese (Muskelfaserriss) verzichten mussten, bis zur Pause verdeutlichten. Die Kieler agierten dabei nach dem Prinzip der kontrollierten Offensive geduldig im Spielaufbau, konzentrierten sich auf eine gute Restfeld-Absicherung. Eine erfolgreiche Strategie.

Nach einer 20-minütigen Abtastphase sorgten immer wieder tiefe Läufe der Störche für Unruhe im Pauli-Strafraum. „Emma“ Iyoha (21.) scheiterte nach katastrophalem Rückpass von Henk Veermann am Fußreflex des Gästekeepers Robin Himmelmann. Auch gegen Jonas Mefferts Schuss aus Nahdistanz (27.) bewies Himmelmann seine Stärken am Boden.

Nach exakt einer halben Stunde aber war der nicht immer sattelfeste Abwehrverbund der Hanseaten erstmals auch final geknackt. Nach Vorarbeit Finn Poraths schob der in den ersten 45 Minuten überragenden Salih Özcan zur 1:0-Führung der Kieler ein.

Kiez-Kicker plötzlich aggressiver und schneller

In der Halbzeitpause blieb der angeschlagene Mittelfeld-Antreiber Alexander Mühling, der in der Vorwoche Vater von Zwillingen geworden war (zwei Mädchen), angeschlagen in der Kabine. Für ihn wechselte Holstein-Cheftrainer Ole Werner Edel-Joker Aleksandar Ignjovski ein. Die Hamburger schienen dagegen ihr gesamtes Team ausgetauscht zu haben.

Plötzlich gingen die Kiez-Kicker deutlich aggressiver und schneller als zuvor zu Werke, überraschten die Störche mit eigener Lust an Sturm und Drang. Gyökeres verlud seinen Kontrahenten Phil Neumann und steckte den Ball im Kieler 16-m-Raum auf Henk Veermann durch. Der Pauli-Torjäger drehte sich im Stile eines echten Torjägers um KSV-Kapitän Hauke Wahl und schoss mit dem linken Fuß zum 1:1 (52.) ein.

Ein Treffer mit Schockwirkung. Denn den Störchen fehlten bei Ballbesitz mehrfach Ruhe und Übersicht. Und auch im eigenen Strafraum ging die Souveränität vorübergehend verlustig.

Schließlich Nordderby auf Augenhöhe

Es entwickelte sich in der Folge ein Nordderby auf Augenhöhe. Mit Flüchtigkeitsfehlern üben wie drüben, aber einer XXL-Portion Leidenschaft auf beiden Seiten. In der 66. Minute feierte Holstein-Mittelstürmer sieben Wochen nach seinem Muskelfaserriss sein Comeback. Und wie! Nur 180 Sekunden nach seiner Einwechslung köpfte der U21-Nationalspieler aus zwei Metern nach einem Özcan-Eckball zur erneuten Kieler Führung ein.

St. Pauli reagierte wütend, drängte die Gastgeber zwischenzeitlich in deren Hälfte. Ole Werner ruderte am Seitenrand mit den Armen: „Raus hinten, raus!“ Vergeblich, doch auch ein Konter hätte die Vorentscheidung bringen können. Özcan (79.) schoss nach starkem Solo nur knapp über den Kasten der Hanseaten.

Die Spannung stieg von Minute zu Minute. Mit einem gesundheitsgefährdenden Finale. Nachdem Wahl bei einer Rettungstat ohne Bedrängnis der Ball an die Hand gesprungen war (90.+1), entschied Schiedsrichter Arne Aarnink nach minutenlanger Beratung mit dem Kölner Keller und dem Video-Studium auf Elfmeter.

Schluss, Aus, Feierabend!

Veermann (90.4) lief an, doch Ioannis Gelios zwischen den Holstein-Pfosten parierte. Der Jubel-Orkan erstarb in Sekundenschnelle. Denn nach Rückpass eines Kieler Akteurs auf Gelios blieb dem Schiri keine andere Wahl, als auf indirekten Freistoß am Fünfmeterraum zu entscheiden. Gyökeres Schuss segelte Zentimeter über die Latte.

Schluss, Aus, Feierabend! „Keine andere Stadt, keine andere Stadt, kein anderer Verein“ - der Nimbus der Denkedrans hat weiter Bestand.

Holstein Kiel: Gelios – Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh – Meffert – Mühling (46. Ignjovski), Özcan – Porath (66. Serra), Lee, Iyoha (89. Atanga). FC St. Pauli: Himmelmann – Zander (81. Coordes), Östigard, Buballa, Ohlsson – Benatelli, Flum (59. Becker) – Miyaichi, Sobota (79. Tashchy), Gyökeres – Veermann. Schiedsrichter: Arne Aarnink ( Nordhorn) – Tore: 1:0 Özcan (30.), 1:1 Veermann (52.), 2:1 Serra (69.) – Zuschauer: 14.129 - Gelbe Karten: Mühling – Östigard, Flum – Besonderes Vorkommnis: Gelios hält Handelfmeter von Veermann (90.+4).

