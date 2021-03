Essen/Kiel

Um 3.45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen waren die müden, aber glücklichen Helden zurück an der Förde. Hinter ihnen lag eine halbe Nacht auf der Autobahn – der Rückflug fiel dem dichten Nebel im Norden zum Opfer. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel machte das Beste draus.

„Das gibt uns die Gelegenheit, das eine oder andere Bier zu trinken“, sagte Cheftrainer Ole Werner nach dem 3:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Rot-Weiss Essen. Party auf Rädern nach einem historischen Sieg. Diese Saison kann in die Geschichtsbücher eingehen: Das Endspiel in Berlin ist möglich – und auch der Aufstieg in die Bundesliga ist greifbar. Das sind die Puzzleteile des Kieler Double-Traums:

Der richtige Trainer

Mit seinen 32 Jahren ist Ole Werner nicht nur der jüngste Trainer im deutschen Profifußball – er ist auch einer der aktuell erfolgreichsten. Werner hat dieser Mannschaft seine Idee vom Spiel eingepflanzt, sie lebt seine Prinzipien, sein System. Ein Fußball mit Fantasie und Verstand.

Dass Werner es mit seinem Trainerteam um Patrick Kohlmann, Fabian Boll und Patrik Borger geschafft hat, das defensiv häufig erratische Spiel der Störche mit einer klugen Balance zu stabilisieren, kann nicht hoch genug bewertet werden. Analytisch sind Werner und seine Assistenten ohnehin erstligareif: Kaum jemand in dieser Liga seziert die DNA des Gegners derart präzise, setzt seine Spieler derart passgenau auf die neuralgischen Zonen der Kontrahenten an. Werner, der Raumdeuter. Einer mit großer Zukunft.

Lesen Sie auch:Reaktionen auf Holstein Kiels Halbfinal-Coup

Der ausgewogene Kader

Kontinuität und Klasse. Der große Umbruch – es wäre der dritte in Folge gewesen – blieb im Sommer aus. Sportchef Uwe Stöver widerstand den möglichen Millionen für Jae-Sung Lee und Janni Serra, bewertete ihren sportlichen Wert höher als den wirtschaftlichen Nutzen eines Verkaufs. Stattdessen kam (ablösefreie) Klasse dazu: Fin Bartels, Joshua Mees, Mikkel Kirkeskov – da waren einige Volltreffer dabei.

Mittlerweile ist jede Planstelle doppelt besetzt, die Qualität in der Breite ist bemerkenswert. Ioannis Gelios? Als Nummer zwei gestartet, jetzt einer der besten Torhüter der Liga. Simon Lorenz? Der Innenverteidiger spielte über Monate keine Rolle – und ist plötzlich wichtig.

Die mentale Stärke

Elf Mentalitätsmonster müsst ihr sein. Der Charakter dieser Mannschaft ist beeindruckend. Jeder treibt jeden an – bis in die letzte Minute. Die Störche sind gallig, geil drauf, das eigene Tor zu verteidigen. Im eigenen Ballbesitz wiederum überdrehen sie nicht, bleiben geduldig. Innere Ruhe als große Tugend.

Mit dieser Geisteshaltung zum Spiel sind sie in dieser Saison schon durch so manches Nadelöhr gegangen. Zweimaliger Rückstand im Pokal gegen den FC Bayern – na und? Holstein Kiel ist leidensfähig. Geht die Tür zu, reißen die Störche sie wieder auf.

Lesen Sie auch den Nachspielzeit-Kommentar:Jetzt ist auch Berlin möglich

Das nötige Spielglück

Erfolg ist nicht planbar. Er ist auch abhängig von Faktoren, die sich der Kontrolle entziehen. Vom Zufall, von Fehlern. Hat Holstein in der Frühphase der Saison kurios oft von Eigentoren profitiert, sind es jetzt die Schiedsrichterentscheidungen.

Der Strafstoß zum 1:0 gegen Würzburg etwa hätte so niemals gegeben werden dürfen. Auch der Foulelfmeter zum 1:0 in Essen war keiner. Beide Male schaltete sich der VAR nicht ein. „Ein Riesen-Skandal“, wetterte RWE-Boss Marcus Uhlig. Nur: Dafür kann die KSV nichts. Beide Male hatte man sich den Pfiff nicht erschlichen, sondern einfach Spielglück. Im Verlauf einer erfolgreichen Saison gehört das dazu.

Das ruhige Umfeld

Auf dem Platz sexy, neben dem Platz zugeknöpft. Die Siegerkeule schwingen? Vollmundige Ansagen an die Konkurrenz rausblasen? So ist Holstein nicht. Ambitionen werden in Kiel, wo es sich noch recht ruhig arbeiten lässt, seriös kommuniziert.

„Die weitere Etablierung in der Zweiten Liga“ – das war bis zuletzt die Sprachregelung, wenn es um die Zielsetzung ging. Gegen den größtmöglichen Erfolg wird sich aber niemand wehren. Lieber tiefstapeln und hoch fliegen – als hoch pokern und tief fallen.