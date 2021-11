Kiel

Nach und nach immer voller werdende Stadien, wegfallende Beschränkungen, Normalität auf den Rängen – so hatten sich Fans und Vereine die Saison gewünscht, vielleicht auch vorgestellt. Doch die Pandemie ist noch lange nicht abgepfiffen und wegen stark ansteigender Inzidenzzahlen und sich füllenden Intensivstationen wird vielerorts wieder über Verschärfungen der Stadion-Regeln diskutiert.

Schleswig-Holstein fordert kein 2G oder 3G im Stadion

8919 Zuschauer sahen am vergangenen Freitag den 2:1-Sieg der KSV gegen Dynamo Dresden im Holstein-Stadion. Sie waren geimpft, genesen oder getestet ist, so wie es seit Wochen Voraussetzung für einen Besuch im Stadion am Westring ist. Die KSV setzt auf die 3G-Regelung. Keine Vorgabe vom Land, wie Geschäftsführer Wolfgang Schwenke betont. „Wir hätten nach der aktuellen Landesverordnung in Außenbereichen weder eine 3G- noch eine 2G-Regelung erlassen müssen. Das erschien uns vor dem Sicherheitsgedanken und dem Respekt vor der pandemischen Lage aber nicht angemessen und darum haben wir uns für eine 3G-Regelung entschieden.“

Bei den Profiklubs in Bundesliga und Zweiter Liga gibt es keine einheitliche Regel für die Zulassung von Zuschauern. Im Norden setzen die meisten – darunter die Zweitligisten Werder Bremen, FC St. Pauli, der Hamburger SV und Hannover 96 – auf das 2G-Modell (geimpft oder genesen), was in erster Linie in den Vorgaben der jeweiligen Landesverordnungen begründet liegt.

Umfrage: Mehrheit der Deutschen befürwortet 2G in Fußballstadien

Von der Mehrheit der Deutschen wird das 2G-Modell in Fußballstadien bevorzugt. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov sprachen sich in der vergangenen Woche 60 Prozent der Befragten dafür aus, ausschließlich geimpften und genesenen Besuchern Zugang den Arenen zu gewähren. Nur 29 Prozent finden dies laut Umfrage nicht richtig. „Wir halten die 3G-Regelung weiterhin für die bestmögliche Option“, sagt dagegen KSV-Geschäftsführer Schwenke. „Wir wissen aber nicht, wie sich die Situation in den nächsten zwei, drei Wochen entwickelt.“

Bekräftigt werden die Störche in ihrer Einschätzung von Prof. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. „Außenbereiche sind immer unkritischer als Innenbereiche“, sagt Rupp zur 3G-Regel bei der KSV. „Wenn man das gut kontrolliert, ist das Stadion kein Problem, weil man draußen ist und Abstand halten kann.“ Problematischer könne es eher vor oder nach dem Spiel werden. Denn „die Leute gehen ja nicht nur zum Fußball und machen sonst nichts. Manche treffen sich auch davor und stehen am Stadion eng beieinander, nachher gehen sie vielleicht zusammen in die Kneipe“, so Rupp. Lange habe es geklappt, das Virus unter Ungeimpften einzudämmen, weil es verschiedene Regeln parallel gab, etwa auch Abstand und Maske. „Jetzt haben wir nur noch diesen Test, alles andere ist bei vielen in der Bevölkerung gefallen. Darin liegt das Risiko.“

Am Sonntag läuft die aktuelle Landesverordnung in Schleswig-Holstein aus. Angesichts drastisch steigender Corona-Infektionszahlen hat zuletzt Sachsen die Schutzmaßnahmen verschärft und 2G-Regeln auch für Fußballspiele eingeführt. Holsteins Gegner vom vergangenen Freitag, Dynamo Dresden, hatte das scharf kritisiert, weil dadurch Menschen aus den Arenen ausgeschlossen würden. Über eine mögliche Verschärfung in Schleswig-Holstein sagt Schwenke: „Wir folgen da den Vorgaben der Landesregierung. Von selbst werden wir aber die 2G-Regelung nicht einführen.“

Die Diskussion um bundesweit einheitliche Regelungen in den Stadien versteht der 53-Jährige derweil nicht. „Ich sehe keine Gründe, die dafür sprechen. Wenn in Schleswig-Holstein die Inzidenz bei 80 liegt und in Sachsen bei 500, warum sollten dann beim Stadionbesuch die gleichen Auflagen gelten?“

Fest steht: Die Störche sind in dieser Saison noch kein Zuschauermagnet. In der durch die unterschiedlichen Corona-Regelungen verzerrten Zuschauertabelle der Zweiten Liga liegt die KSV mit einem Schnitt von 6425 Zuschauern in sieben Heimspielen derzeit auf dem drittletzten Platz – nur der SV Sandhausen und der FC Ingolstadt hatten weniger Besucher seit Saisonbeginn. „Die Leute scheinen noch zögerlich, aber je mehr wir an den Stadionbesuch herankommen, wie wir ihn vor der Pandemie gekannt haben, desto mehr Freude haben sie“, sagt Schwenke über die Rückkehr der Holstein-Fans. Und weiter: „Die Heimspiele gegen die Hamburger Klubs HSV und St. Pauli stehen noch an. Interessant wird, ob wir gegen Bremen erstmals die volle Auslastung erreichen.“

Holstein-Fans müssen beim 1. FC Heidenheim wohl wieder Maske tragen

Noch nicht ganz klar ist, welche Regeln beim Spiel gegen Werder am 27. November (20.30 Uhr) im Holstein-Stadion gelten. In Baden-Württemberg (Inzidenzwert am Dienstag: 256,9) ist am Wochenende die Corona-Warnstufe eingetreten. Für die mitreisenden Holstein-Fans bedeutet das beim nächsten Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (So., 21. November) die Rückkehr der Maskenpflicht. Die Pandemie ist noch lange nicht abgepfiffen.