Das Zweitliga-Nordduell mit dem Hamburger SV war einer der ungewöhnlichsten Auftritte von Holstein Kiel in den vergangenen Jahren. Denn beim 1:0 setzte Marcel Rapp an der DNA der Störche an, warf für 90 Minuten Kieler Grundüberzeugungen über Bord. Aus gutem Grund – schließlich hatte er damit bereits Manchester City geschlagen.