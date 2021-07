Holstein Kiel hofft auf 5500 Fans im Holstein-Stadion gegen Schalke 04

Kiel

In wenigen Tagen startet die Fußball-Zweitliga-Saison 2021/22 für Holstein Kiel mit dem Auswärtsspiel am Millerntor beim FC St. Pauli (So., 13.30 Uhr) vor 8900 zugelassenen Fans. Für das eine Woche später steigende erste Heimspiel der Störche im Holstein-Stadion gegen den FC Schalke 04 lagen bislang noch keine Zahlen zur Teilzulassung von Zuschauern vor. Eine Entscheidung steht aber kurz bevor.

Sitzplätze im Schachbrett, 30 Prozent im Stehplatzbereich

Nach KN-online-Informationen plant Holstein Kiel mit 5500 Fans zum Heim-Auftakt am 1. August. Ein entsprechender Antrag ist bei den Behörden eingereicht. Demnach sollen die Sitzplätze im Schachbrettmuster besetzt, die Stehplatzbereiche zu 30 Prozent ausgelastet werden.

Die KSV bewegt sich damit also etwas unter der laut Beschluss der Staats- und Senatskanzleien vorerst bis zum 11. September möglichen maximalen Auslastung von 50 Prozent, aber deutlich über den zum Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln erlaubten 2350 Zuschauern.

Die finalen Gespräche mit der Stadt Kiel und dem Land Schleswig-Holstein stehen noch aus, dürften in den kommenden Tagen finalisiert werden. Den Störchen winkt damit die größte Kulisse seit dem 8. März 2020, als kurz vor Ausbruch der Corona-Krise 9390 Fans gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:1) ins Holstein-Stadion kamen.

Holstein Kiel hat bislang etwa 5900 Dauerkarten verkauft

Ein Vorkaufsrecht auf die Tageskarten besitzen zunächst die Inhaber der ab dem 17. Spieltag gültigen Dauerkarten. Von denen sind bislang rund 5900 inklusive Sponsorenkarten verkauft.

Ob und wie lange die Teilzulassung von Zuschauern Bestand haben wird, hängt maßgeblich mit der weiteren Entwicklung der Corona-Lage zusammen. Die Sieben-Tage-Inzidenz darf am Spielort den Wert von 35 nicht überschreiten. Derzeit steigen die Infektionszahlen allerdings wieder – in Kiel lag die Inzidenz am Sonntag bei 10,1.