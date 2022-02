Kiel

Die Stimmung im ersten Heimspiel von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in diesem Jahr mit Fans hätte besser sein können – nicht nur ob der 0:2-Niederlage. Gegen den Karlsruher SC waren fast nur die Gesänge der gut 150 Gäste-Fans unter den 7953 Zuschauern zu hören. 8950 wären im Holstein-Stadion erlaubt gewesen. Im nächsten Heimspiel gegen den SC Paderborn (Freitag, 4. März, 18.30 Uhr) hoffen die Störche auf eine lautere und vor allem größere Kulisse. Ab dem 3. März sollen in Schleswig-Holstein wieder 75 Prozent der Kapazität bei Veranstaltungen im Freien zugelassen werden.

Heimspiel gegen Paderborn: Vorverkaufsstart hängt von Landesverordnung ab

Für die KSV bedeutet das: Bei einem offiziellen Fassungsvermögen des Holstein-Stadions von 17 400 Zuschauern, dürften gegen den SCP rund 13 000 Fans dabei sein. Bestätigt ist die Zahl noch nicht, auch ein Termin für den Vorverkaufsstart steht aus. „Wir warten noch auf die finale Ausfertigung der Landesverordnung, um dann entscheiden zu können, welche Kapazität gegen Paderborn möglich ist. Sobald wir diese abschätzen können, gehen wir in den Vorverkauf“, teilte KSV-Sprecher Peer Wellendorf auf Anfrage mit. Auch, ob im Holstein-Stadion künftig die 3G- statt einer 2G-Regel zur Anwendung ist noch offen.

Lesen Sie auch Das sagt KSV-Stürmer Benedikt Pichler über seine Torlos-Phase

„Fan-Messe“ am Holstein-Stadion soll wieder für alle öffnen

Für Überraschung sorgte im Heimspiel gegen den KSC bei einigen Holstein-Anhängern, dass die „Fan-Messe“ hinter der Haupttribüne – besonders im Winter eine beliebte Anlaufstelle für ein Getränk im Warmen vor und nach dem Spiel – nur für Inhaber von VIP-Tickets zugänglich war. Indiz einer Entfremdung des Vereins von seinen Fans?

Wellendorf gibt Entwarnung: Nur eine einmalige Maßnahme. „Stand jetzt werden wir die Fan-Messe wieder regulär öffnen.“ Der Verein habe sich am Sonnabend dagegen entschieden, weil in dem Teilbereich des VIP-Zelts sämtliche Corona-Beschränkungen für die Innengastronomie gegolten hätten – inklusive fester Sitzplätze. Gegen Paderborn soll die „Fan-Messe“ wieder für alle Stadionbesucherinnen und -besucher geöffnet sein.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während die Bedingungen rund um das nächste Heimspiel der KSV noch in der Schwebe sind, kann der kommende Gegner Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) bereits mit 25 000 Zuschauern planen, die ab Donnerstag in Niedersachsen erlaubt sind. Kurzentschlossene Holstein-Fans, die ihr Team in die HDI Arena begleiten möchten und den Auswärtskarten-Verkauf der Störche verpasst haben, können noch Tickets über den 96-Shop kaufen.

Auch der Hamburger SV darf sich über eine vorzeitige Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse freuen, die bundesweit eigentlich erst am 4. März in Kraft treten sollen. Schon im Nordderby am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Werder Bremen sowie im DFB-Pokal-Viertelfinale am 2. März (18.30 Uhr) gegen den KSC dürfen die Rothosen vor 25 000 Zuschauern spielen. Das teilte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Hamburger Senats mit. „Wir wollen damit dem HSV im Aufstiegskampf und im Pokal möglichst starken Rückenwind geben.“