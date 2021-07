Holstein Kiel legt zum Wochenstart den sechsten Transfer des Sommers nach: Am Montag gab die KSV die Verpflichtung von Steven Skrzybski bekannt. Der 28 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Schalke 04 an die Förde. Bei Holstein Kiel soll er in die Fußstapfen von Jae-Sung Lee treten.