Kiel/Magdeburg

Das Leihgeschäft zwischen beiden Klubs sollte ursprünglich bis zum 30. Juni 2022 laufen. Holstein Kiel hatte Weiner vergangenen Sommer an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen. In dem Zuge wurde der Vertrag des 22-Jährigen in Kiel um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

Beim Drittligisten sollte der Torhüter Spielpraxis sammeln. Nach der Verpflichtung von Thomas Dähne, der vom polnischen Erstligisten Wisla Plock nach Kiel kam, gab es für Weiner bei der KSV keine Aussicht auf Einsätze.

Timon Weiner: Kein Einsatz für den 1. FC Magdeburg

Ein Plan, der nicht aufging: Weiner stand in dieser Saison in keinem Spiel für den 1. FCM auf dem Platz, stand zuletzt wegen eines Muskelfaseriss' nicht im Kader.