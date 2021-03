Fußball-Zweitligist Holstein Kiel konnte am Montagabend im Spitzenspiel beim Hamburger SV einen glücklichen Punkt entführen. KSV-Keeper Ioannis Gelios hielt sein Team mit tollen Paraden im Spiel. Jae-Sung Lee (8.) brachte die Störche in Front, HSV-Torjäger Simon Terodde glich in der 23. Minute aus.