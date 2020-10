Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabend vor 500 Zuschauern im Erzgebirgsstadion 1:1-Unentschieden gegen Erzgebirge Aue gespielt. Florian Krüger (2.) brachte die Gastgeber in Front, doch Janni Serra glich in der 9. Minute aus. KSV-Verteidiger Phli Neumann (15.) sah zudem die Rote Karte.