Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag in der Flyeralarm Arena gegen den FC Würzburger Kickers mit 2:0 gewonnen. KSV-Stürmer Janni Serra traf in der 22. Minute. FC-Abwehrspieler Dietz (75.) traf per Eigentor zum 2:0. Die Störche haben dank des Sieges die Tabellenführung zurückerobert.