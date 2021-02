Kiel

120 umkämpfte Minuten, 18 Versuche vom Elfmeterpunkt, dann war es vollbracht: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat nach dem Zweitrunden-Coup gegen den FC Bayern auch das Achtelfinale des DFB-Pokals überstanden, zieht durch das 8:7 gegen Darmstadt 98 ins Viertelfinale ein.

Ein Pokal-Fight, der Körner gekostet hat. Und trotzdem fand Oldie Fin Bartels, der den sechsten Kieler Elfmeter verwandelt hatte, nach dem umjubelten Ende noch die Kraft, seinen großen Wunsch für das Viertelfinale zu formulieren: "Wenn Werder weiterkommt, ist das natürlich ein Gegner, den ich gerne nehmen würde." Zu dem Zeitpunkt war das Weiterkommen von Werder noch unklar.

Bartels war vor der Saison nach sechs Jahren in Bremen zurück zu seinem Heimatverein Holstein Kiel gewechselt. Das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein, den Bartels weiter im Herzen trägt, wäre für den Flügelstürmer ein emotionales Highlight.

Dessen Zustandekommen am späten Dienstagabend dann in den Bereich des Möglichen rückte: Werder löste seine Aufgabe gegen die SpVgg Greuther Fürth souverän, folgte der KSV mit einem 2:0 in die Runde der letzten Acht.

Auslosung am Sonntag: Boris Hermann zieht Gegner von Holstein Kiel

Die wird am Sonntag ausgelost - ausgerechnet an Bartels' 34. Geburtstag. Wenn "Losfee" Boris Herrmann, der deutsche Vendée-Globe-Held, ihm ein Geschenk machen will, zieht er die Kugel mit dem weißen W auf grünem Grund.