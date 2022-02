Kiel

Dass das ein echter Grottenkick war, darauf musste man die Beteiligten gar nicht weiter hinweisen. Sie kamen von selbst drauf. „Für den neutralen Zuschauer war es eher nicht so prickelnd anzugucken“, sagte Störche-Trainer Marcel Rapp, und fand damit an diesem Sonntagnachmittag noch die mildesten Worte für das, was da 93 zähe Minuten zu ertragen gewesen war. Geisterspiel, grimmiger Sturzregen, Gebolze. Ein Spiel, das keinen Sieger verdient hatte. Und trotzdem einen hervorbrachte: Holstein Kiel 1, Fortuna Düsseldorf 0. Wer so gewinnt, der bleibt drin in der Zweiten Fußball-Bundesliga.

„Ich war schon vor dem Spiel sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden“, sagte Rapp – und darf sich nun in dieser Einschätzung erst einmal bestätigt sehen: Platz 18, auf dem Holstein noch nach dem 2:2 gegen die Fortuna in der Hinrunde kauerte, ist auf 15 Punkte distanziert. Platz 17? 13 Zähler weg. Auf den Relegationsrang sind es acht. Hätte die KSV in den ersten vier Saisonspielen so performt wie jetzt in der Rückrunde – drei Siege, ein Unentschieden –, wäre sie jetzt punktgleich mit dem HSV, würde um den Aufstieg fighten. Konjunktiv, Fahrradkette. Und trotzdem aussagekräftig, was den wirklichen Leistungsstand angeht.

Gruselspiel mit Gala-Moment

„Wir müssen jetzt diesen Lauf nutzen, Spiele gewinnen, stabil sein“, sagte Lewis Holtby, der für den gelbgesperrten Alexander Mühling in die Startelf gerückt war, viel arbeitete, sein Kilometergeld-Konto zum Überlaufen brachte, spielerisch aber wie die Kollegen vieles schuldig blieb. Holstein agierte ungenau, hatte phasenweise in der ersten Hälfte gar keinen Zugriff auf die cleveren Bewegungen der Düsseldorfer, die zweite Hälfte war dann von beiden zum Davonlaufen. Einfach ein Gruselspiel. Mit einem Gala-Moment.

Jonas Sterners Mega-Premierentor per Dropkick mit der letzten Aktion des Spiels wäre, so unverdient es vielleicht gewesen sein mag, jedes Eintrittsgeld wert gewesen. Wenn denn Zuschauer hätten dabei sein dürfen. „Ich freue mich, dass ich die Fans zu Hause begeistern konnte, meine Eltern, meine Familie“, sagte der 19-Jährige mit jugendlichem Stolz auf sein Kunstwerk aus Technik, Timing und brachialer Schönheit. Und er lieferte eine simple Begründung, weshalb es gerade so läuft, wie es läuft: „Unser Teamspirit macht uns stark.“

Ausgleichende Gerechtigkeit: Holstein Kiel verweist auf Heidenheim-Spiel

Die Mannschaft ist intakt, liefert seit Wochen ab. Sie kann kämpfen, glänzen, ist taktisch flexibel. Und wenn gar nichts klappt, ist sie eben auch mal dran, im Glück zu sein. Am Sonntag türmte es sich Sekunden vor Ende zu einer ganzen Welle auf, die Holstein dankend nahm, auf ihr über die Ziellinie ritt. „Gegen Heidenheim wurden wir bestraft mit so einem Ding. Und heute haben wir uns mal belohnt“, sagte Holtby mit Verweis auf jenes Spiel im November, als Holstein auf der Ostalb in ähnlicher Manier verloren hatte. „Es gleicht sich irgendwo wieder aus im Fußball“, sagte Rapp, „auch wenn sich Düsseldorf nichts dafür kaufen kann.“

Die Fortuna, sie ist einstweilen am Boden. Erst die verpasste Führung, dann der Leistungsverfall nach dem Seitenwechsel, schließlich der brutale Breakdown. „Sie können sich die Stimmungslage in der Kabine vorstellen“, sagte Christian Preußer, der nur noch Trainer auf Abruf ist beim taumelnden Tabellen-15. Was für Holstein Kiel gilt, das gilt umgekehrt auch für den vermeintlichen Riesen vom Rhein: Wer solche Spiele verliert, der steigt am Ende womöglich ab.

Das ist heftig, das ist dramatisch. Das ist der KSV in letzter Konsequenz aber egal. Es geht um die eigene Haut. Und die ist nach menschlichem Ermessen bald gerettet. Die Störche sind Zweiter der Rückrundentabelle hinter der Ole-Werner-Siegmaschine Werder Bremen, haben in diesem Zeitraum nur zwei Tore kassiert – ligaweit Top-Wert. Das Momentum ist ein Kieler. Als nächstes soll das Erzgebirge Aue (Fr., 18.30 Uhr) zu spüren bekommen. „Ich bin optimistisch, dass wir am Freitag wieder einen Dreier einfahren können“, sagte Ersatzkapitän Fin Bartels. Und zwar, so der seit Montag 35-Jährige, „mit besserem Fußball“. Ein Glück.