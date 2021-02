Holstein Kiel im Pokal-Achtelfinale: Folgt dem Coup der nächste Schritt?

Kiel

Es winken die Runde der letzten Acht, eine erkleckliche Summe für Corona-geplagte Kassen und ein weiteres Mosaiksteinchen für das Gesamtbild einer überaus erfolgreichen Saison. Nur: Dasselbe gilt für die Gäste aus Südhessen.

„Es ist für beide Klubs eine außergewöhnliche Möglichkeit“, sagte Holsteins Cheftrainer Ole Werner am Montag bei der virtuellen Pressekonferenz, angesprochen auf die historische Chance. Zwar geht die KSV nach dem Coup gegen Bayern München und den jüngsten Ligaspielen mit breiter Brust ins Duell mit den von Ex-Holstein-Coach Markus Anfang trainierten Lilien. Es warten aber 90 Minuten Kampf um den Traum vom Viertelfinale. Auch der 2:0-Erfolg in Darmstadt vor neun Tagen hat nur bedingt Aussagekraft. „Darmstadt hat in den letzten Partien einen Schritt nach vorne gemacht, hat ein paar Dinge verändert seit dem Spiel gegen uns“, sagte Werner.

Anzeige

"Im Spiel gegen den Ball eine richtige Herausforderung"

Der Niederlage gegen die Störche folgten ein 2:1-Sieg gegen Sandhausen und ein sehr bitteres Last-Minute-Remis gegen Regensburg (1:1), in dem die Hessen auch die zuletzt eklatante Schwäche bei Defensivstandards im Griff hatten. „Sie haben eine sehr gute Struktur, sind flexibel und stark im eigenen Ballbesitz, können die Räume gut bespielen“, charakterisiert Werner die Lilien. Man könnte sagen: Markus-Anfang-Fußball eben. Werner: „Das wird im Spiel gegen den Ball eine richtige Herausforderung.“

Der Vorteil, den Gegner gut zu kennen, existiere auf beiden Seiten, so Werner. Und auch die jüngsten Partien spielten beim Anpfiff keine Rolle mehr. „Für die letzten Spiele bekommen wir nichts mehr – auch wenn uns das Spiel gegen Bayern natürlich keiner mehr nehmen kann“, sagte er. „Darmstadt ist eine neue Aufgabe.“ Motivations-Videos oder Ähnliches vom Bayern-Coup brauche man zur Vorbereitung nicht. „Eine Runde weiterzukommen, ist Motivation genug.“ Auch besonderen Druck, den Sieg gegen den Triple-Sieger mit einem Erfolg gegen den vermeintlich angenehmeren Zweitligisten bestätigen zu müssen, verspürt Werner nicht. „Eine Fallhöhe oder Ähnliches habe ich nicht im Hinterkopf.“

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Komenda fehlt mit Sprunggelenksverletzung

In Kiel besinnt man sich einmal mehr auf seine Stärken, allen voran Ruhe, das eigene Leistungsvermögen und akribische Vorbereitung. Auch, wenn Letzteres in einer Englischen Woche mit jeweils nur zwei Tagen Pause etwas abgespeckt daherkommen muss. „Wir waren heute zum ersten Mal gemeinsam auf dem Platz, versuchen, die entscheidenden Dinge in kurzer Zeit zu erarbeiten“, sagte Werner am Montag. Gegen Darmstadt muss er wie erwartet auf Innenverteidiger Marco Komenda verzichten, der sich am Sonnabend einen Außenbandanriss im Sprunggelenk zuzog. „Wir hoffen, dass das eher eine Sache von Tagen als von Wochen ist“, sagte Werner. Johannes van den Bergh, Joshua Mees, Aleksandar Ignjovski und Noah Awuku fehlen weiter. Stefan Thesker steht nach seinem gegen den FC Bayern erlittenen Muskelfaserriss dagegen heute erstmals wieder im Kader. Die ersten Alternativen für den Platz neben Hauke Wahl heißen aber Simon Lorenz und Phil Neumann.

Lesen Sie auch:Holstein winkt das zweite Viertelfinale nach 2012

Die Englische Woche, die Belastung, die Terminhatz ändern nichts an der historischen Chance auf das zweite Pokal-Viertelfinale der Vereinsgeschichte nach der Saison 2011/12, als die KSV nach Siegen gegen Cottbus, Duisburg und Mainz erst am Meister und späteren Double-Gewinner Borussia Dortmund scheiterte (0:4). „Wir möchten in allen Wettbewerben möglichst erfolgreich sein“, drückt KSV-Coach Werner gewohnt nüchtern den Wunsch nach dem Weiterkommen aus. Die zusätzliche Belastung durch ein Viertelfinale im DFB-Pokal ließe sich mehr als verkraften. „Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber wir nehmen gern in Kauf, dass der Terminplan noch enger wird“, sagte Werner.