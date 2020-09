Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat in der 1. Runde des DFB-Pokal am Sonntag vor 500 Zuschauern im Holstein-Stadion gegen den südbadischen Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen mit 7:1 gewonnen. Zwar gingen die Gäste durch Pascal Rasmus (3.) früh in Führung, doch dann drehten die Störche das Spiel.