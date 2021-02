Kiel

Denn drei der vier Viertelfinalpartien werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Das aktuelle Rechtepaket der ARD enthält für eine Pokalsaison insgesamt neun Free-TV-Livespiele: in der ersten und zweiten Runde jeweils ein Spiel, von der dritten Runde bis zum Halbfinale jeweils zwei Spiele sowie das Finale in Berlin. Zusätzlich überträgt Sport1 seit der Saison 2019/20 vier DFB-Pokalspiele live im Free-TV, jeweils ein Spiel der ersten Runde bis zum Viertelfinale. Pay-TV-Sender Sky sicherte sich auch für die laufende Rechteperiode alle 63 Partien des DFB-Pokals live als Einzelspiele und in der Konferenz.

Im Viertelfinale wird lediglich ein Spiel exklusiv im Pay-TV übertragen, die anderen drei laufen im frei empfangbaren Fernsehen. Für Holstein-Fans bedeutet das also: 75 Prozent Chance auf Störche im Free-TV. Zumindest vor der Auslosung der Runde der letzten Acht, die am Sonntag ab 18.30 Uhr durch Segel-Star Boris Herrmann und DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff im Rahmen der ARD-"Sportschau" vollzogen werden wird.

Erst im Anschluss erfolgt die zeitgenaue Ansetzungen der Viertelfinals am 2. und 3. März, und erst dann entscheiden die Sendeanstalten, welche Partien sie übertragen werden. Das Verwertungskonzept für die TV-Rechtepakete sieht dabei vor, dass es das "frühe" Spiel am Mittwoch (18.30 Uhr) ist, das nicht im Free-TV zu sehen ist. Sollte Holstein Kiel am Sonntag einen Kracher wie Borussia Dortmund zugelost bekommen, dürfte die Free-TV-Wahrscheinlichkeit schlagartig in Richtung 100 Prozent hochschnellen.

Die Erlöse aus der Zentralvermarktung schüttet der DFB als Prämien an die Klubs aus, die am Pokalwettbewerb teilnehmen. Holstein Kiel bekam durch den Erfolg gegen den FC Bayern München und den Einzug ins Achtelfinale rund 700.000 Euro, für den Sprung ins Viertelfinale erhält die KSV zusätzlich etwa 1,4 Millionen Euro. Ein Halbfinaleinzug ist mehr als 2,5 Millionen Euro wert.