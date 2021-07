Wolfsburg

Könnte schlimmer sein hier. Kurztrainingslager von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, Tag zwei. Die Sonne scheint an diesem Donnerstagmittag, heizt die Luft hoch auf angenehm warme 25 Grad. Eine lockere Einheit, ein spaßiges Fußballtennis-Turnier – die Stimmung ist gut bei den Störchen nach dem überzeugenden Auftritt am Vortag gegen den VfL Wolfsburg (1:0). Die KSV hat nicht nur das Spiel gewonnen, sondern auch Zuversicht. Die Leistungen stimmen. Die Chemie stimmt. Ein neuer Geist entsteht.

„Es muss immer beides passen: Die sportliche Qualität ist die Grundlage, der Teamgeist und die Mentalität einer Mannschaft aber genauso essenziell“, sagt Innenverteidiger Stefan Thesker zu dem sich formenden Gebilde. „Dabei ist es natürlich einfacher, einen Teamspirit zu formen, wenn man gemeinsam positive Ergebnisse erlebt.“ Insofern hat der Sieg gegen die Wölfe die gute Sache nachhaltig begünstigt.

Thesker, Fridjónsson und Komenda fehlen im Training

Thesker selbst stand am Mittwoch eine Halbzeit auf dem Feld, wurde als einziger Spieler zur zweiten Hälfte ausgewechselt. Die Kraft reicht noch nicht nach seiner monatelangen Verletzungspause. Im Februar hatte er in Fürth einen Teilanriss der Achillessehne erlitten. „Es wird noch ein bisschen dauern“, sagt Thesker, „bis ich die kompletten 90 Minuten wieder schmerzfrei überstehen kann.“

Stefan Thesker am Donnerstag am Allersee vorm Teamhotel in Wolfsburg. Die Achillessehne zwingt ihn aktuell noch zur Belastungssteuerung. l Quelle: Patrick Nawe/Holstein Kiel

Am Donnerstag nimmt er dann auch gar nicht erst am Training auf den Plätzen hinter dem traditionsreichen Stadion am Elsterweg teil, steigt stattdessen im Hotel ins Becken. Auch Marco Komenda wählt das Wasser: Gegen den VfL hat er sich das Knie überstreckt, nach dem Abpfiff Schmerzen signalisiert. Der dritte Rekonvaleszent im Pool: Hólmbert Aron Fridjónsson. Der Isländer hat sich im Testspiel das Knie verdreht, tritt kürzer. Eine Vorsichtsmaßnahme, heißt es.

Lesen Sie auch Nordduell beim FC St. Pauli ohne Fans von Holstein Kiel

Bleibt noch Patrick Erras. Der Sechser stand gar nicht erst im Kader wegen eines Schlags auf den Knöchel. Noch vor der Ankunft seiner Kollegen auf dem Gelände arbeitet er am Donnerstag individuell mit Athletiktrainer Timm Sörensen. Ob es für die Generalprobe am Sonnabend beim Halleschen FC (14 Uhr) reicht? Möglicherweise. Holstein will aber nichts riskieren. Warum auch? Die Struktur passt, auch die Spieler aus der vermeintlichen zweiten Reihe funktionieren derzeit.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am besten beim Fußballtennis funktioniert im Übrigen das Team mit den weißen Leibchen: Aleksandar Ignjovski, Finn Porath und Ioannis Gelios holen für ihre Mannschaft den Finalsieg. Danach wird gefeiert in einer Jubeltraube, ehe die beiden Mannschaftsbusse wieder abfahren in Richtung Teamhotel. Ein Tag der Harmonie, der Gelassenheit geht zu Ende. Am Freitag geht es dann wieder richtig zur Sache. Und im Anschluss ab nach Halle. Der letzte Feinschliff für eine Zweitliga-Saison, in die die KSV nicht ohne eine gewisse Zuversicht gehen dürfte. Die Freude ist zurück.