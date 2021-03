Holstein Kiel ist mittendrin. In einer nach zwei Wochen Corona-Quarantäne relativ normalen Trainingswoche. In der Vorbereitung auf das Top-Spiel beim VfL Bochum (Sonnabend, 13 Uhr) und drei Englische Wochen am Stück. Und im Aufstiegskampf der Zweiten Fußball-Bundesliga.