Kiel

Beim Wort „Flutlichtspiel“ fangen Stefan Theskers Augen zu glänzen an. Am Montagabend ist es wieder so weit: Holstein Kiel gastiert zum absoluten Topspiel der Zweiten Fußball-Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth. Im Scheinwerferlicht, da fühlen sie sich am wohlsten, die Störche. „Abends ist der Körper noch besser drauf als mittags um eins. Von daher favorisiere ich Abendspiele“, begründet Thesker seine Vorliebe. „Ich denke, das geht vielen Fußballern so.“

Seit Mittwoch arbeitet er mit seinen Teamkollegen auf Fürth hin. Der Dritte beim Vierten – es wird heiß. „Ein Duell auf Augenhöhe“, so Thesker. „Im Hinspiel haben sie uns schon ein bisschen überrascht.“ 1:3 im Oktober 2020, die in Form und Höhe deutlichste der nur drei Kieler Niederlagen in dieser Saison. Ist da noch eine Rechnung offen? „Das hat uns schon genervt“, sagt Thesker. „Wir wollen gegen sie nicht zweimal mit null Punkten dastehen.“

Holsteins Innenverteidiger ist angriffslustig. Dabei musste er sich gestern im Training ein wenig einbremsen: leichte Sprunggelenksprobleme. Einem Einsatz am Montag soll aber nichts im Wege stehen. Es wäre sein zweiter nach seinem Comeback am Freitag vergangener Woche gegen die Würzburger Kickers (1:0), zuvor hatte er vier Wochen lang pausieren müssen. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel hatte ihn seit dem Coup gegen die Bayern im DFB-Pokal außer Gefecht gesetzt.

Dass Thesker mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz zurück ist, könnte sich gerade in Fürth bezahlt machen. Das Kleeblatt, drei Punkte hinter Holstein, ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Vielbeiniges Zentrum, hochschiebende Außenverteidiger, jederzeit in der Lage, über die Breite oder aus der Tiefe für Gefahr zu sorgen – da kommt einiges auf die Störche zu. „Sie haben viele Spieler, die mit nach vorne gehen“, sagt Thesker. „Es wird darauf ankommen, dass wir früh Druck machen, um sie weit von unserem Tor wegzuhalten, und dass wir die Bälle, die in den Sechzehner kommen, gut verteidigen. Wir müssen ihr Kombinationsspiel aggressiv unterbinden, um daraus selbst zu Chancen kommen.“

Holstein steht vor einer der kniffligsten Auswärtsaufgaben überhaupt. Gut, dass die Mannschaft auswärts kann: zehn Spiele, 22 Zähler, noch ungeschlagen. „Wenn man da oben bleiben will, dann gehört es dazu, auswärts Punkte einzufahren“, sagt Thesker trocken. Auch für die sensationell mickrigen fünf Gegentore in der Fremde hat der 29-Jährige einen Erklärungsansatz: „Es ist in dieser Saison unsere Stärke, dass wir mit elf Mann verteidigen und mit elf Mann angreifen. Die Lorbeeren gehören also nicht nur der Abwehr, sondern der ganzen Mannschaft.“

Diese Stärke hat die KSV in den Kreis der Aufstiegsaspiranten geführt. Der eine oder andere seiner Kollegen hat sich zuletzt schon etwas offensiver zu dem Thema geäußert. Thesker bleibt da aber gelassen. „Wir wollen einfach so weitermachen wie bisher. Irgendwann wird das dann automatisch unser Ziel sein“, sagt er. „Wir sehen aber jedes Wochenende, wie eng es in der Zweiten Liga zugeht. Zwei, drei verlorene Spiele, und du musst abreißen lassen.“ Noch sei es viel zu früh für formulierte Aufstiegsambitionen. „Jetzt kommt aber eine richtungsweisende Phase. Danach können wir noch einmal sprechen“, sagt er und lacht.

Sprechen wird er in der näheren Zukunft auch mit der sportlichen Führung. Am Saisonende läuft Theskers Vertrag aus. Gibt es eine Tendenz? „Das ist momentan noch gar kein Thema“, sagt der Abwehrmann. „Diese Saison ist ohnehin eine besondere, alles verlagert sich ein bisschen nach hinten. Da ist es ganz normal, sich nur mit der aktuellen Situation zu beschäftigen. Zu diesem Zeitpunkt, wo noch so viele Spiele zu spielen und wir gut dabei sind, verschwende ich keinen Gedanken daran, was darüber hinaus sein wird.“

Wichtig ist nur das nächste Spiel. Am liebsten unter Flutlicht. Thesker-Time.