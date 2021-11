Kiel

Der Star ist der Trainer. Zu keinem anderen Zweitligaklub passt dieser Satz so gut wie zu Holsteins kommendem Gegner, dem 1. FC Heidenheim. Als Frank Schmidt, seit nunmehr 14 Jahren und zwei Monaten als Chefcoach im Amt, seinen Vertrag Anfang Oktober vorzeitig verlängerte, verband er das mit einer Botschaft: „Wir sind noch nicht fertig!“. Doch allein die Vertragsdauer war Statement genug. Bis 2026 läuft der neue Kontrakt des gebürtigen Heidenheimers, der bereits seit Oberligazeiten im Amt ist. Der Traum von der Bundesliga mit seinem Heimatklub hat auch das Scheitern in der Aufstiegsrelegation 2019/20 überdauert.

Während Schmidt vor seinem 530. Spiel als Cheftrainer des FCH und dem 252. Spiel in der Zweiten Liga steht, ist es für KSV-Coach Marcel Rapp am Sonntag in Heidenheim (13.30 Uhr, im Liveticker auf KN-online) erst die fünfte Pflichtpartie im Unterhaus. Kein Wunder, dass der 42-Jährige mit Anerkennung über seinen Trainerkollegen mit der längsten Amtszeit im deutschen Profifußball spricht. „Das ist etwas Einzigartiges im deutschen Fußball. Ich habe großen Respekt vor Frank Schmidt“, sagte Rapp, dessen Bewunderung aber Grenzen hat: „Trotzdem will ich gegen ihn gewinnen.“

Freie Tage für Heidenheim-Profis in der Länderspiele gestrichen

Dass Heidenheim schlagbar ist, zeigen die jüngsten Ergebnisse. Drei seiner letzten Spiele verlor der Tabellenneunte. Während die Niederlagen gegen die Topteams St. Pauli und Nürnberg noch verkraftbar gewesen sein dürften, sorgte die 0:2-Schlappe in Aue vor der Länderspielpause für dicke Luft an der Ostalb. „Das hat uns massiv geärgert. Wir sind nicht direkt zur Tagesordnung übergegangen“, sagte Schmidt vor dem Holstein-Spiel am Freitag. Eigentlich geplante freie Tage wurden den FCH-Profis gestrichen. „Dementsprechend war die Stimmung in der ersten Woche nicht ganz so gut.“

Ganz anders die Stimmung in Kiel, wo Rapp am Donnerstag von der besten Trainingswoche seit seiner Amtsübernahme sprach. Geht nach dem 2:1-Sieg gegen Dresden seinem Team alles leichter von der Hand? Möglich – doch in Heidenheim sieht der Holstein-Trainer erneut viel Arbeit auf seine Mannschaft zukommen.

Denis Thomalla und Robert Leipertz wackeln gegen Holstein

Heidenheim prägt eine intensive, sehr zweikampfbetonte Spielsweise, ist dazu stark im Umschalten. „Wir wissen, dass wir Kleindienst als guten Stürmer verteidigen müssen“, so Rapp. Der 1,94-Meter-Hüne hat in dieser Saison bislang vier Treffer auf dem Konto. Zwei Vorlagengeber in der Offensive stehen gegen die KSV auf der Kippe: Denis Thomalla wird mit Rippenprellung wohl ausfallen, bei Robert Leipertz (muskuläre Probleme) besteht noch Hoffnung auf einen Einsatz. Bei den Störchen ist indes Joshua Mees nach überstandenem Muskelfaserriss im Hüftbereich wieder im Kader.

Vor dem Anpfiff (Sonntag, 18.30 Uhr) So könnte Holstein spielen: Dähne – Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh – Holtby – Mühling, Porath – Bartels, Skrzybski – Pichler. Es fehlen: Arslan (Aufbau nach Kreuzbandriss), Awuku (Kreuzbandriss), Komenda (Aufbau nach Mittelfußbruch), Lorenz (Fußprellung). So könnte Heidenheim spielen: Müller – Busch, Hüsing, Mainka, Föhrenbach – Theuerkauf, Burnic – Malone, Kühlwetter, Mohr – Kleindienst. Es fehlen: Mollo (Reha nach Kreuzbandriss), Sessa (Muskelverletzung im Oberschenkel), Siersleben (Sprunggelenksverletzung).

Vor dem Anpfiff wird es in der Voith-Arena zu einem Kennenlernen kommen. Berührungspunkte gab es zwischen den beiden Baden-Württembergern Rapp und Schmidt in der Vergangenheit nämlich noch keine. Das wundert auch den Heidenheim-Coach. „Obwohl er (Marcel Rapp, d. Red.) aus Pforzheim kommt, glaube ich, dass sich die Klingen nie gekreuzt haben.“

Nur einmal, am 20. April 2002, hätte es dazu kommen können. Am 32. Spieltag der Zweiten Bundesliga. Frank Schmidt ist als Spieler mit Alemannia Aachen beim Karlsruher SC zu Gast, spielt 90 Minuten im Mittelfeld durch. Nach Abpfiff jubelt auch der 23-Jährige Marcel Rapp über den 2:1-Heimsieg seines KSC auf dem Rasen. Der junge Innenverteidiger wurde in dieser Partie aber nicht eingewechselt. Ob es zumindest zu einem Abklatschen nach dem Spiel gekommen ist?

Frank Schmidt: „Kiel wird sich weiter nach oben arbeiten“

Am Sonntag werden sich die beiden Trainer auf jeden Fall begrüßen. Kennlerngeschenke soll es von Frank Schmidt aber nicht geben. „Kiel wird sich in dieser Saison noch weiter nach oben arbeiten, aber wir wollen dafür sorgen, dass das erst nach unserem Spiel passiert.“