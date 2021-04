Die Benotung der Holstein-Akteure gegen den 1. FC Nürnberg

Thomas Dähne: Wenig beschäftigt, konnte sich somit nicht auszeichnen. Beim Gegentreffer machtlos. Note 3

Phil Neumann: Kam für Jannik Dehm in die Startelf. Gute Partie des 23-jährigen Defensivakteurs. Machte seine rechte Seite in der Defensive zu. Mit 2-3 guten Vorstößen in der Offensive. Rettete in höchster Not in der 3. Spielminute gegen Borkowski. Note 3

Hauke Wahl: Der KSV-Kapitän spielte schon stabiler. Attackierte Borkowski vor dessen Treffer zu spät. Note 4

Simon Lorenz: Hatte einige Wackler. Schlechtes Stellungsspiel vor dem Gegentreffer von Borkowski. Note 4

Johannes van den Bergh: Einige Fehlpässe in den ersten 45 Minuten. Steigerte sich 2. Halbzeit etwas. Schöne Flanke auf Janni Serra, der per Kopf vollstreckte. Note 3,5

Jonas Meffert: Sehr solide Vorstellung des Defensivakteurs. Stopfte einige Löcher. Note 3

Niklas Hauptmann: War bemüht, konnte jedoch wenig Impulse setzen. Machte in der 64. Minute Platz für Ahmet Arslan. Note 4

Jae-Sung Lee: Läuferisch stark, verlor jedoch einige Bälle leichtsinnig. Prüfte FC-Keeper Mathenia in der 8. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern. Note 3

Finn Porath: Begann für Fabian Reese. Wenig Licht, viel Schatten beim 24-Jährigen. Verzettelte sich oft in Zweikämpfe. Scheiterte in der 35. Minute am überragend reagierenden Mathenia. Note 4

Janni Serra: War oft anspielbar. Half in der 2. Halbzeit teilweise in der Defensive aus. Traf in der 67. Minute per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Es war der neunte Saisontreffer des 23-jährigen Angreifers. Note 2,5

Joshua Mees: Rotierte für Fin Bartels in die erste Elf. Konnte sich selten durchsetzen. Trat kaum in Erscheinung. Note 4

Fabian Reese: Kam bereits in der 55. Minute für Joshua Mees. Versuchte mit seiner Schnelligkeit Druck aufzubauen. Note 3,5

Fin Bartels: Wurde in der 55. Minute für Finn Porath eingewechselt. Fand nicht so richtig ins Spiel. Note 4

Ahmet Arslan: Ersetzte Niklas Hauptmann ab der 64. Spielminute. Fügte sich gut ein. Note 3

Marco Komenda und Jannik Dehm kamen zu Kurzeinsätzen: Ohne Benotung