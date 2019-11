Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und der HSV trennen sich am Sonnabend vor 15034 Zuschauern im Holstein-Stadion 1:1-Unentschieden. Das Tor für die Störche erzielte Janni Serra in der 44. Spielminute. HSV-Akteur Timo Letschert glich in der 90. Minute aus.